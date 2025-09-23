Bostic, do Fed, diz que riscos de inflação ainda estão presentes na economia dos EUA

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta terça-feira que os riscos de inflação ainda estão em jogo na economia dos Estados Unidos, embora tenha observado que, até o momento, os aumentos dos impostos de importação do presidente norte-americano, Donald Trump, não tenham elevado os preços como se esperava.

"Os líderes empresariais estão nos dizendo que estão definitivamente sentindo as pressões sobre os custos e está se tornando cada vez mais difícil evitar que elas se reflitam nos preços cobrados dos consumidores e de seus clientes", disse Bostic durante uma gravação ao vivo do podcast Macro Musings.

No que diz respeito à inflação, "na verdade, acho que ainda há mais por vir" nessa frente, disse.

Embora as tarifas do presidente sejam uma das principais pressões de alta sobre a inflação no momento, Bostic afirmou que, quando se trata de quanto as tarifas aumentaram os preços, "acho que foi muito mais contido do que muitos esperavam".

Bostic disse que agora é importante que o banco central fique atento em como a inflação alta está afetando as expectativas sobre o futuro dos preços.

Com a inflação, "eu realmente acho que precisamos prestar muita atenção à psique do consumidor e ao que as empresas planejam", dado o ambiente atual, afirmou.

Bostic também destacou que "os mercados de trabalho estão muito difíceis de interpretar atualmente" e que as empresas estavam lhe dizendo que, em meio à incerteza, não estavam contratando nem demitindo em um grau notável.