Topo

Notícias

Bostic, do Fed, diz que riscos de inflação ainda estão presentes na economia dos EUA

23/09/2025 15h27

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta terça-feira que os riscos de inflação ainda estão em jogo na economia dos Estados Unidos, embora tenha observado que, até o momento, os aumentos dos impostos de importação do presidente norte-americano, Donald Trump, não tenham elevado os preços como se esperava.

"Os líderes empresariais estão nos dizendo que estão definitivamente sentindo as pressões sobre os custos e está se tornando cada vez mais difícil evitar que elas se reflitam nos preços cobrados dos consumidores e de seus clientes", disse Bostic durante uma gravação ao vivo do podcast Macro Musings.

No que diz respeito à inflação, "na verdade, acho que ainda há mais por vir" nessa frente, disse.

Embora as tarifas do presidente sejam uma das principais pressões de alta sobre a inflação no momento, Bostic afirmou que, quando se trata de quanto as tarifas aumentaram os preços, "acho que foi muito mais contido do que muitos esperavam".

Bostic disse que agora é importante que o banco central fique atento em como a inflação alta está afetando as expectativas sobre o futuro dos preços.

Com a inflação, "eu realmente acho que precisamos prestar muita atenção à psique do consumidor e ao que as empresas planejam", dado o ambiente atual, afirmou.

Bostic também destacou que "os mercados de trabalho estão muito difíceis de interpretar atualmente" e que as empresas estavam lhe dizendo que, em meio à incerteza, não estavam contratando nem demitindo em um grau notável.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

EUA: acusado de tentar matar Trump na Flórida é declarado culpado

Israel busca controle permanente de Gaza e maioria judaica na Cisjordânia, diz relatório da ONU

Da 'esperança' à 'vingança': as opiniões divergentes sobre o reconhecimento do Estado palestino

Lula anuncia aporte de R$ 5,2 bi em fundo de preservação de florestas

Trump afirma que Ucrânia poderia "ir além" de apenas recuperar território perdido para a Rússia

Trump e Lula na ONU: farpas, "química" e promessa de reunião

Passageira fica presa em toboágua de cruzeiro a 48 metros do mar no Alasca

ONU denuncia tortura 'sistemática' de civis ucranianos por forças russas

Cidade japonesa aprova lei que limita uso de celular a duas horas por dia

Justiça anula processo contra réus da morte de ex-sinhazinha do boi Garantido

Acusado de tentar assassinar Trump em 2024 na Flórida é declarado culpado