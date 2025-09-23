Topo

Notícias

Bombardeios israelenses matam 15 pessoas em Gaza, segundo Defesa Civil

23/09/2025 23h34

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou a morte de 15 pessoas na manhã desta quarta-feira (24, data local) em bombardeios israelenses contra diversas partes do território palestino.

"Quinze mortos depois da meia-noite na Faixa de Gaza", disse à AFP Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.

Segundo os serviços de emergência da Cidade de Gaza, pelo menos sete pessoas morreram em três bombardeios aéreos contra um armazém municipal e tendas onde pessoas deslocadas se abrigavam.

Outras cinco pessoas morreram em dois ataques contra o campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território palestino, e mais três em bombardeios contra outras áreas da Cidade de Gaza.

Na semana passada, Israel anunciou o lançamento de uma campanha militar por terra e ar na Cidade de Gaza, o principal centro urbano do território palestino, buscando destruir o movimento islamista Hamas, após semanas de violentos bombardeios aéreos.

bur-roc/mas/nn/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Justiça de Trinidad e Tobago rejeita extradição de ex-vice da Fifa aos EUA

Bombardeios israelenses matam 15 pessoas em Gaza, segundo Defesa Civil

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Casa Branca exige investigar incidente em escada rolante que afetou Trump na ONU

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru

Abel vs Gallardo: um jogo de xadrez que vale vaga nas semis da Libertadores

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos

Ativistas de barcos de Gaza escutam explosões após 'vários drones'

Trump, em uma mudança abrupta, afirma que a Ucrânia pode recuperar todo o seu território

Brasil tem mais alunos em cursos a distância que em presenciais

Integrante do PCC que teria jurado ex-delegado-geral de SP é morto