'Compacto e eficiente': o que diz quem comprou o Freezer Midea 100L

O Guia de Compras UOL encontrou o freezer horizontal Midea 100L em oferta por menos de R$ 1.170. O produto tem feito sucesso entre os consumidores, sendo o mais vendido da categoria no Magalu e na Amazon.

Conforme diz o fabricante, o refrigerador pode congelar, resfriar e conservar com temperaturas entre -24 ºC e 10 ºC. Confira a seguir o que diz a Midea sobre o freezer e a opinião de quem já comprou:

O que fiz a fabricante sobre o modelo

Três estágios de temperatura, de -24 ºC a 10 ºC;

Selo Procel e classificação energética A+;

Funções congelador, refrigerador e conservador;

Cesta de armazenagem;

10 anos de garantia no compressor;

Disponível na cor preta e nas voltagens 100V e 220V (os preços podem variar);

Gás refrigerante ecológico R600a, livre de CFC.

O que diz quem comprou o freezer

Na Amazon, o aparelho da Midea tem mais de 1,8 mil avaliações e nota média de 4,6 (de um total de 5). No Magalu, são mais de 1,2 mil avaliações e nota média de 4,8. Os consumidores que compraram o refrigerador elogiaram o design compacto, ideal para quem tem pouco espaço; e a eficiência do produto.

Econômico em questão de energia, nota 10 em questão de espaço, nota 11 no charme, nota 20 em cumprir o que propõe. Ótimo custo-benefício, recomendo. Guilherme Motta

Adorei o produto. Compacto, mas espaçoso, uma ótima opção para quem precisa de um freezer, mas não tem muito espaço. E também pode ser usado como refrigerador, o que o torna bem versátil também. Katia

O produto é maravilhoso. Na casa dos meus pais tem um há alguns anos e é só elogios. É lindo, econômico e gela/congela super rápido (...). Izadora Rafaela Rodrigues

Comprei para o meu sogro. Ele amou esse freezer, tem bastante espaço e congela muito bem. Ele mora na roça, então hora ou outra falta luz e esse freezer consegue manter bem a temperatura (...). Mateus H.

A entrega foi super rápida. O freezer midea 100L é excelente para quem tem pouco espaço. Excelente produto. Essa já é minha 2a aquisição (esse foi para presentear). Grazianny

Pontos de atenção

Entre os pontos de atenção do produto, alguns consumidores apontaram a ineficiência na hora de gelar, além do aquecimento acima da média nas laterais. Confira algumas avaliações:

Adquiri esse freezer para complementar a cervejeira frost free que possuo de outra marca. Colocando ambas a -2 ?C, a cervejeira resulta numa cerveja muito mais gelada que aquelas deixadas no freezer Midea. Reparei que o freezer gela muito mais embaixo que em cima, ou seja, a temperatura não é uniforme dentro dele. (...). Rodrigo

Pelas medidas, possui um espaço satisfatório, mesmo se tratando de um produto compacto. É eficiente e bonito. O fato de aquecer nas laterais trouxe certo incômodo, já que, em ambientes muito fechados, a temperatura externa pode contribuir para o aumento da temperatura no ambiente, mesmo havendo um aviso do fabricante sobre isso. João Barbosa.

Chegou no o prazo, bem embalado, porém, não está funcionando em perfeito estado, após 3 meses começou a gelar somente em cima, em baixo não faz gelo. (...) Débora

