Bolsas de NY fecham em queda após alerta de Powell sobre economia e mercado acionário

23/09/2025 17h36

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 23, com os investidores ajustando carteiras após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, voltar a citar riscos de enfraquecimento do mercado de trabalho e de alta da inflação nos EUA e avaliar que o mercado acionário americano está "altamente valorizado", sendo este um dados considerados em decisões monetárias. Nas últimas semanas, os principais índices acionários dos EUA renovaram recorde histórico.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,19%, aos 46.292,78 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em baixa de 0,55%, aos 6.656,92 pontos, enquanto o Nasdaq, por sua vez, recuou 0,95%, aos 22.573,47 pontos.

Durante evento, Powell afirmou que o Fed seguirá guiado por dados econômicos para definir sua postura monetária, sem admitir interferência política, ressaltando que o BC está "bem posicionado" para enfrentar os desdobramentos. Outros dirigentes do Fed, como Michelle Bowman, Raphael Bostic e Austan Goolsbee também se pronunciaram nesta terça-feira.

Em meio ao anúncio de um investimento de até US$ 100 bilhões na OpenAI para ampliar a capacidade de data centers de inteligência artificial (IA), a Nvidia recuou 2,82%, devolvendo parte dos ganhos da véspera. A rival Broadcoam, por sua vez, subiu 0,04%.

A Kenvue, fabricante do Tylenol, subiu 1,56% depois de ter atingido mínima histórica. Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, ligou o autismo em crianças ao uso do medicamento durante a gravidez. Para o Citi, isso se deve à "falta de novas evidências científicas" para sustentar as alegações.

Enquanto isso, a Boeing avançou 2,01% após Trump anunciar um pedido de mais de US$ 8 bilhões da Uzbekistan Airways e em meio a sinais de uma "enorme encomenda" em negociação com a China. Já a Micron Technology subiu 1,09% antes da divulgação do balanço do quarto trimestre fiscal.

Após divulgar seu primeiro balanço como companhia aberta, com receita trimestral abaixo das expectativas e prejuízo ampliado em relação ao ano anterior, a Firefly Aerospace caiu 15,31%.

