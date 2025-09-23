Bolsas da Europa sobem após recordes em NY, de olho em notícias corporativas e PMIs

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/09/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, após Wall Street avançar a níveis recordes pelo terceiro pregão seguido ontem, enquanto investidores digerem notícias corporativas e dados de atividade econômica (PMIs) da região.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,49%, a 556,09 pontos.

Em Londres, a Kingfisher disparava quase 18%, após a varejista britânica de reforma residencial elevar projeções para seu ano fiscal. Em Copenhague, a Orsted saltava 6,4%, após decisão judicial permitir que a fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas retome um projeto nos EUA que havia sido suspendido pelo governo Trump no mês passado. Em Amsterdã, a Heineken subia 1,4%, depois de a segunda maior cervejaria do mundo anunciar a compra de ativos na América Central, em um negócio avaliado em US$ 3,2 bilhões.

No âmbito macroeconômico, o PMI composto da zona do euro aumentou para 51,2 em setembro, atingindo o maior nível em 16 meses, graças ao bom desempenho do setor de serviços, que se sobrepôs à fraqueza da indústria, segundo levantamento preliminar. No Reino Unido, por outro lado, o mesmo índice caiu mais do que o esperado neste mês, a 51.

O apetite por risco na Europa também vem um dia após bolsas de Nova York subirem a níveis recordes pelo terceiro pregão consecutivo, ainda embaladas pelo corte dos juros básicos nos EUA da semana passada e em meio ao avanço de empresas de tecnologia.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,24%, a de Paris avançava 0,90% e a de Frankfurt ganhava 0,56%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,32%, 0,40% e 1,11%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires