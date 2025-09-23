Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, após recordes em NY, PMIs e à espera de Powell

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 23, após recordes em Wall Street na véspera e leitura positiva do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) preliminar da zona do euro. Investidores também se posicionaram para discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no período da tarde.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 caiu 0,04%, aos 9.223,32 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,44%, a 23.630,60 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,54%, a 7.872,02 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB subiu 0,13%, aos 42.477,76 pontos. O Ibex 35, em Madri, apontou ganhos de 0,62%, aos 15.175,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,20%, aos 7.811,64 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta terça, a pesquisa da S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank indicou que o PMI composto da zona do euro aumentou para 51,2 em setembro, no maior nível em 16 meses, alavancado pelo bom desempenho do setor de serviços, que mitigou a fraqueza da indústria. O PMI acima de 50 sugere expansão da atividade econômica. Segundo o ING, os números completam "um trimestre decente" para a economia da zona do euro, apesar da significativa turbulência global.

Ainda, de acordo com a Pepperstone, os índices europeus foram guiados pelas expectativas com as falas de Powell em relação à política monetária. "Esperançosamente, o discurso de Powell esclarecerá parte da confusão sobre ter enquadrado o corte dos juros da semana passada como uma medida de 'gestão de risco'", explica.

Entre as ações de destaque durante o pregão europeu, a varejista britânica Kingfisher fechou em alta de 14,51% em Londres, após elevar projeções para seu ano fiscal. Na Dinamarca, a fabricante de turbinas eólicas Orsted saltou 3,97% diante da decisão judicial que permite a empresa retomar um projeto nos EUA, suspenso pelo governo do presidente americano, Donald Trump, no mês passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires