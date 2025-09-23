Topo

Notícias

Bolsas da Ásia fecham mistas, com recordes em Seul e Taiwan, após novas máximas em NY

23/09/2025 06h08

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, mas com recordes em Seul e Taiwan, após Wall Street renovar máximas históricas pelo terceiro pregão seguido ontem, graças principalmente a ações de tecnologia.

O índice sul-coreano Kospi avançou 0,51% em Seul, ao patamar inédito de 3.486,19 pontos, e o Taiex subiu 1,42% em Taiwan, a 26.247,37 pontos, também nível recorde.

Na China continental e em Hong Kong, porém, o dia foi de perdas. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto caiu 0,18%, a 3.821,83 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,78%, a 2.467,01 pontos. O Hang Seng, por sua vez, teve queda de 0,70% em Hong Kong, a 26.159,12 pontos.

Em Tóquio, não houve negócios hoje em função de um feriado no Japão.

O desempenho misto na região asiática veio um dia após as bolsas de Nova York subirem a níveis recordes pelo terceiro pregão consecutivo, ainda embaladas pelo corte dos juros básicos nos EUA da semana passada e em meio ao avanço de empresas de tecnologia, com destaque para a gigante de chips IA Nvidia, que saltou quase 4% após anunciar planos de investir até US$ 100 bilhões na OpenAI.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela terceira sessão seguida, com alta de 0,40% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.845,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

