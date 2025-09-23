Bolsa Família 2025: veja calendário completo de pagamentos em outubro

Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm datas definidas, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma de pagamentos considera o último número do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário.

Os depósitos são liberados nos dez dias úteis finais de cada mês, exceto em dezembro, quando o calendário é adiantado para que todos recebam antes do Natal, finalizando-se no dia 10.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro

Final do NIS 1: 20/10

Final do NIS 2: 21/10

Final do NIS 3: 22/10

Final do NIS 4: 23/10

Final do NIS 5: 24/10

Final do NIS 6: 27/10

Final do NIS 7: 28/10

Final do NIS 8: 29/10

Final do NIS 9: 30/10

Final do NIS 0: 31/10

Próximos meses

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores garantidos pelo programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses, ativo desde setembro.

Exigências para seguir recebendo o auxílio

Para continuar no Bolsa Família, é preciso cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação, entre eles:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar consultas de pré-natal durante a gravidez;

acompanhar crescimento e nutrição de crianças menores de 7 anos;

manter em dia o calendário de vacinação exigido pelo Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condições — como vacinas em atraso ou faltas escolares — pode resultar em bloqueio temporário do benefício. Por isso, é fundamental que os beneficiários fiquem atentos para não perder os repasses.