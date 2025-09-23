Bolsa Família 2025: veja calendário completo de pagamentos em outubro
Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm datas definidas, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O que aconteceu
O cronograma de pagamentos considera o último número do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário.
Os depósitos são liberados nos dez dias úteis finais de cada mês, exceto em dezembro, quando o calendário é adiantado para que todos recebam antes do Natal, finalizando-se no dia 10.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro
- Final do NIS 1: 20/10
- Final do NIS 2: 21/10
- Final do NIS 3: 22/10
- Final do NIS 4: 23/10
- Final do NIS 5: 24/10
- Final do NIS 6: 27/10
- Final do NIS 7: 28/10
- Final do NIS 8: 29/10
- Final do NIS 9: 30/10
- Final do NIS 0: 31/10
Próximos meses
- Outubro: 20 a 31
- Novembro: 14 a 28
- Dezembro: 10 a 23
Valores garantidos pelo programa
Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;
Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;
Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;
Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos;
Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses, ativo desde setembro.
Exigências para seguir recebendo o auxílio
Para continuar no Bolsa Família, é preciso cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação, entre eles:
manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;
realizar consultas de pré-natal durante a gravidez;
acompanhar crescimento e nutrição de crianças menores de 7 anos;
manter em dia o calendário de vacinação exigido pelo Ministério da Saúde.
O descumprimento dessas condições — como vacinas em atraso ou faltas escolares — pode resultar em bloqueio temporário do benefício. Por isso, é fundamental que os beneficiários fiquem atentos para não perder os repasses.