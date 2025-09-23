Biomm assina contrato para fornecer insulina glargina para Ministério da Saúde
SÃO PAULO (Reuters) - A biofarmacêutica Biomm anunciou nesta terça-feira que assinou contrato de transferência de tecnologia para estar apta para o fornecimento de insulina glargina para o Ministério da Saúde, dentro de um acordo anterior com prazo de 10 anos.
A insulina glargina é análoga à humana e indicada para tratamento de diabetes tipo 1 e 2 e a Biomm afirma ter investido cerca de R$800 milhões para a produção do medicamento em sua fábrica em Nova Lima (MG).
A Biomm tem entre os principais sócios o fundo de investimento Cartago (25,86%), BTG (9,62%) e grupo Walfrido (8,01%), com o BNDES detendo 5,12%, segundo informações da companhia.
O acordo assinado pela Biomm para transferência de tecnologia foi acertado com Bio-Manguinhos/Fiocruz e a chinesa Gan & Lee Pharmaceuticals, disse a biofarmacêutica em fato relevante.
"Esse contrato consolida o termo de compromisso da Parceria para Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmado entre Ministério da Saúde, Bio-Manguinhos/Fiocruz, Biomm e Gan&Lee Pharmaceuticals e, assim, estando aptos a iniciar imediato fornecimento de insulina glargina ao Ministério da Saúde por 10 anos", afirmou a Biomm.
(Por Alberto Alerigi Jr.)