Topo

Notícias

BC sueco corta taxa básica de juros em 25 pb, a 1,75%, e sinaliza fim de ciclo de afrouxamento

Estocolmo

23/09/2025 18h06

O Banco Central da Suécia (Riksbank) cortou nesta terça-feira, 23, sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 1,75% e sinalizou que o movimento pode marcar o fim do ciclo de afrouxamento monetário. A decisão dividiu economistas: parte esperava redução de 0,25 ponto, enquanto a maioria projetava manutenção em 2%.

Na reunião anterior, o banco havia mantido a taxa, mas já alertava que a fraqueza da atividade poderia justificar cortes adicionais. A inflação, porém, tem superado as previsões, passando de 2,8% em junho para 3,2% em agosto, acima da meta de 2%. A recuperação econômica segue lenta, com consumo fraco e mercado de trabalho sem reação.

Segundo a instituição, os dados recentes reforçam que a alta de preços é transitória, embora a retomada da economia e a melhora do emprego estejam demorando mais que o previsto. "Para dar mais apoio à atividade econômica e estabilizar a inflação na meta no médio prazo, o comitê executivo decidiu cortar a taxa básica de juros", afirmou o Riksbank, acrescentando que o nível atual deve ser mantido "por algum tempo".

Para analistas do Swedbank, a trajetória dos juros ficou estável em 1,75%, sugerindo que os cortes terminaram. Ainda assim, não descartam nova redução caso a recuperação decepcione.

O banco citou incertezas quanto à poupança das famílias, ao efeito dos cortes de impostos anunciados pelo governo e ao impacto de riscos externos, como conflitos geopolíticos, política comercial dos EUA e fragilidade fiscal em vários países. A decisão contrasta com a do Banco Central Europeu (BCE), que manteve a taxa de depósito em 2% no início do mês, à espera de mais clareza sobre os efeitos das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Chile indicará ex-presidente Bachelet para secretária-geral da ONU

Milan vence Lecce (3-0) e avança às oitavas da Copa da Itália

Greta Thunberg diz que reconhecimento do Estado palestino deve ser acompanhado de ação real

Mulher que se arrependeu consegue mudar nome da filha após ir à Justiça

Primeira missão tripulada do programa Artemis ao redor da Lua está programada para abril

Homem é considerado culpado de tentativa de assassinato em plano para matar Trump no clube de golfe da Flórida

Justiça censura texto que mostra político reclamando de propina parcelada

Incêndio em igreja do Canadá foi acidental; não há relação com 'islâmicos'

Jimmy Kimmel volta ao ar nos EUA, mas enfrenta boicote parcial

Zelensky exalta 'grande mudança' em postura de Trump sobre Ucrânia

Nenhuma empresa afetada pelas tarifas dos EUA ficará para trás, diz Mercadante