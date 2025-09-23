Topo

Notícias

Barroso: não creio que resultado do julgamento de Bolsonaro no plenário do STF seria diferente

Brasília

23/09/2025 07h34

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse acreditar que o resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não teria sido "muito diferente" se tivesse ocorrido no plenário da Corte, e não na Primeira Turma.

"A regra técnica pelo regimento era o julgamento pela Turma. De fato, a Turma poderia ter encaminhado para o pleno, mas isso é que seria atípico. Mas aqui, para ser sincero, eu acho que, embora essa fosse uma reivindicação de muitos segmentos, eu não acho que chegaria a um resultado muito diferente", disse Barroso, em entrevista ao Roda Vida, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 22.

Barroso afirmou ainda que o "voto amplamente divergente" do ministro Luiz Fux em relação à condenação de Bolsonaro demonstra "que a independência judicial é plena, cada um vota de acordo com a sua consciência".

De acordo com Barroso, o voto de Fux "espelhou, e acho que talvez tenha sido bom, a visão de uma parte da sociedade brasileira".

"Às vezes é bom você ter a vocalização do sentimento de todos os segmentos da sociedade. Eu acho que possivelmente o ministro Fux fez isso, ele vocalizou o sentimento de uma parte da sociedade. Não quer dizer que eu concorde, mas eu não preciso concordar com as pessoas para respeitar o direito delas", afirmou Barroso na entrevista.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Barroso: não creio que resultado do julgamento de Bolsonaro no plenário do STF seria diferente

Rússia nega envolvimento em sobrevoo de drones no aeroporto de Copenhague

China se prepara para a passagem do supertufão Ragasa

Onde vai passar o discurso de Lula na ONU ao vivo hoje? Saiba como assistir

Homem acusado de usar apontador laser contra helicóptero de Trump

OCDE: economia mundial resiste melhor que o previsto às tarifas de Trump

Frente fria chega ao Rio com pancadas de chuva e vento forte

Lula ao vivo na ONU hoje: assista agora discurso na Assembleia Geral

ONU denuncia tortura 'sistemática' dos civis ucranianos detidos pela Rússia

Indonésia e UE alcançam acordo de livre comércio

Trump volta a discursar na ONU, onde se reunirá com Zelensky e Milei