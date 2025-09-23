Testamos o Gillette Fusion5: 'melhor que o Mach3' e 'barbear mais preciso'

Eu não costumo deixar a barba crescer e tiro os pelos do rosto várias vezes na semana. Para ajudar na missão de manter a minha pele lisinha, decidi experimentar o aparelho de barbear Fusion5, da Gillette.

O modelo possui cinco lâminas anti-fricção, fita lubrificante e cabo reutilizável. Mas será que vale a pena? Testamos o aparelho, e as impressões você confere a seguir. Spoiler: é melhor que o Gillette Mach3 e oferece um barbear mais preciso.

O que gostei

Deslizamento suave. O aparelho diminui o atrito com a pele e proporciona um barbear confortável. Não é preciso fazer esforço para tirar os pelos. Além disso, ele possui uma fita lubrificante que ajuda a prevenir irritações.

Fusion5 possui aparador traseiro Imagem: Fernando Barros/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Precisão. O Fusion5 entrega um barbear eficientegraças ao seu conjunto de cinco lâminas. Por possuir duas lâminas a mais do que o Mach3 —outro modelo famoso da Gillette— e o espaçamento entre elas ser menor, o aparelho garante também um barbear mais preciso, mais rente.

Aparador traseiro. É um dos principais diferenciais do produto, pois permite tirar pelos de áreas mais complicadas, como na região abaixo do nariz e próximo às costeletas.

É possível também usar o aparador traseiro para delinear ou estilizar a barba, o que agrega ainda mais precisão ao aparelho.

Lâminas protegidas. Possui uma capa de acrílico que acompanha a lâmina e evita que ela fique exposta após o uso.

Design charmoso e funcional. Seu cabo ergonômico oferece maior firmeza na hora do manuseio. Já o visual preto com detalhes em laranja adiciona uma pitada de estilo ao armário do banheiro.

Antes e depois de usar o Fusion5, da Gillette Imagem: Fernando Barros/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Cabo reutilizável. Dá para reutilizar o cabo do aparelho, portanto, basta comprar os refis de lâminas quando o barbear começar a falhar.

Pontos de atenção

Durabilidade. Em meu teste, consegui fazer bem a barba oito vezes com a mesma lâmina. A partir daí, até dá para continuar usando, mas o corte não é mais tão afiado.

A fita lubrificante começou a desgastar e senti um atrito maior com a pele.

Preço alto. É mais caro do que barbeadores similares, então vale apostar nele se você busca alto nível de precisão.

O que mudou para mim

O que mais me chamou atenção no Fusion5 foi a sua precisão. As cinco lâminas combinadas ao aparador traseiro entregam um barbear mais rente, confortável e delineado do que outros barbeadores que já usei.

Quem pode gostar

Indico o produto para quem não abre mão do combo deslizamento suave, barbear confortável e alta precisão.

Se gosta de estilizar a barba, para obter um visual único e diferente, ele também pode ser um bom aliado. Mas vale ficar atento ao tempo de vida útil de cada lâmina.

