Topo

Notícias

Banco suíço UBS pagará € 835 milhões para evitar novo julgamento na França

23/09/2025 10h10

O banco suíço UBS anunciou nesta terça-feira (23) que desembolsará 835 milhões de euros (985 milhões de dólares ou 5,2 bilhões de reais) para resolver um litígio na França relacionado à captação ilícita de clientes ricos e à lavagem de fraude fiscal.

A empresa ativa na gestão de patrimônio aceitou pagar uma multa e indenizações à França, no âmbito de um procedimento para se declarar culpada e encerrar um caso de 14 anos marcado por múltiplas reviravoltas judiciais.

Este montante é inferior às somas que a Justiça havia imposto em dois julgamentos em Paris, que posteriormente foram anulados: 3,7 bilhões de euros (23,2 bilhões de reais) em primeira instância em 2019 e depois 1,8 bilhão de euros (11,3 bilhões de reais) em apelação em 2021.

Este acordo com a Promotoria cancela a realização de um terceiro julgamento, que deveria ter ocorrido diante do tribunal de apelação de Paris, após uma anulação parcial neste caso emblemático da luta contra a fraude fiscal na França.

Em 2023, o Tribunal de Cassação confirmou definitivamente a culpa do banco por captar ilegalmente contribuintes franceses ricos durante recepções, concertos ou torneios de golfe e convencê-los a abrir contas não declaradas na Suíça entre 2004 e 2012.

Mas, a pedido do UBS, o alto tribunal francês remeteu o caso à corte de apelação de Paris para que se pronunciasse novamente apenas sobre o tema das penas e da compensação ao Estado.

amd-noo-alv/tjc/dbh/dd/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Drones no aeroporto de Copenhague fazem parte de padrão; infraestrutura corre risco, diz von der Leyen

Banco suíço UBS pagará ? 835 milhões para evitar novo julgamento na França

Presidente chinês faz rara visita à conflituosa região de Xinjiang

Diplomatas de EUA, Coreia do Sul e Japão expressam preocupação com Estreito de Taiwan

PF investiga fraude de R$ 40 milhões em contratos na Prefeitura de BH

Trump volta a discursar na ONU com a América Latina na expectativa

Reconhecimento do Estado palestino não traz alívio aos exaustos habitantes de Gaza

Atividade empresarial da zona do euro alcança seu maior crescimento em 16 meses

Discurso de Macron na ONU está "fora de sintonia" e é "ultrapassado", diz jornalista palestino

Artista iraniana-americana Neshat apresenta em Paris sua 'Aida', reflexo da 'brutalidade da guerra'