Topo

Notícias

Avistamentos de drones suspendem voos nos aeroportos de Copenhague e Oslo

23/09/2025 07h56

Por Stine Jacobsen e Surbhi Misra

CONPENHAGUE (Reuters) - O Aeroporto de Copenhague, o mais movimentado da região nórdica, afirmou que foi reaberto na madrugada de terça-feira depois que avistamentos de drones suspenderam todas as decolagens e aterrissagens por quase quatro horas, e o Aeroporto de Oslo, na Noruega, também foi reaberto após fechar seu espaço aéreo por causa de um drone.

"A polícia iniciou uma investigação intensiva para determinar que tipo de drones são esses", disse o vice-comissário assistente da polícia de Copenhague, Jakob Hansen, aos repórteres. "Os drones desapareceram e não pegamos nenhum deles", acrescentou.

Hansen disse que as autoridades da Dinamarca e da Noruega cooperariam para determinar se havia uma ligação entre os dois incidentes.

O espaço aéreo do aeroporto de Oslo, na Noruega, foi reaberto às 3h22 (horário local), afirmou um porta-voz da operadora de aeroportos norueguesa Avinor em um comunicado.

Ele estava fechado desde a meia-noite devido à observação de um drone, com todos os voos desviados para o aeroporto mais próximo.

A polícia dinamarquesa disse mais cedo na segunda-feira que dois ou três drones grandes foram vistos voando perto do aeroporto de Copenhague, fechando-o para todo o tráfego.

O aeroporto interrompeu as operações às 20h26 de segunda-feira, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightRadar. Cerca de 50 voos foram desviados para aeroportos alternativos, informou o FlightRadar no X.

Após sua reabertura, o Aeroporto de Copenhague disse no X que os atrasos e algumas partidas canceladas persistiriam e pediu aos passageiros que verificassem com suas companhias aéreas.

As paralisações dos aeroportos ocorreram após uma série de interrupções nos aeroportos europeus nos últimos dias.

Na última sexta-feira, um ataque cibernético derrubou os sistemas de check-in e embarque fornecidos pela Collins Aerospace, uma unidade da RTX, afetando as operações em Heathrow, em Londres, e nos aeroportos de Berlim e Bruxelas. No fim de semana e na segunda-feira, as consequências continuaram a atrapalhar as viagens em toda a região.

(Reportagem de Stine Jacobsen, Louise Rasmussen e Surbhi Misra; reportagem adicional de Harshita Meenaktshi em Bengaluru e Nora Buli em Oslo)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Com quantas faltas Eduardo Bolsonaro pode ser cassado; entenda regra

Tornar português língua oficial da ONU até 2030 não é missão só de Portugal, diz presidente

Presidente do Brasil, Lula da Silva, abre debate geral na ONU focando na COP30

UE e OMS rebatem advertências de Trump sobre autismo e gravidez

Grãos: volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 41% na semana

Imigração é ativo 'crucial' para EUA, afirma OCDE

OMS: não existe vínculo comprovado entre paracetamol, vacinas e autismo

Milei tenta fechar 'socorro financeiro' com Trump para conter corrida cambial antes das eleições

Rússia diz que seria arriscado permitir que tratado nuclear com EUA expire

Assembleia Geral da ONU ao vivo: veja discurso de Lula hoje em tempo real

Dinamarca denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por presença de drones