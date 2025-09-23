Avistamentos de drones suspendem voos nos aeroportos de Copenhague e Oslo

Por Stine Jacobsen e Surbhi Misra

CONPENHAGUE (Reuters) - O Aeroporto de Copenhague, o mais movimentado da região nórdica, afirmou que foi reaberto na madrugada de terça-feira depois que avistamentos de drones suspenderam todas as decolagens e aterrissagens por quase quatro horas, e o Aeroporto de Oslo, na Noruega, também foi reaberto após fechar seu espaço aéreo por causa de um drone.

"A polícia iniciou uma investigação intensiva para determinar que tipo de drones são esses", disse o vice-comissário assistente da polícia de Copenhague, Jakob Hansen, aos repórteres. "Os drones desapareceram e não pegamos nenhum deles", acrescentou.

Hansen disse que as autoridades da Dinamarca e da Noruega cooperariam para determinar se havia uma ligação entre os dois incidentes.

O espaço aéreo do aeroporto de Oslo, na Noruega, foi reaberto às 3h22 (horário local), afirmou um porta-voz da operadora de aeroportos norueguesa Avinor em um comunicado.

Ele estava fechado desde a meia-noite devido à observação de um drone, com todos os voos desviados para o aeroporto mais próximo.

A polícia dinamarquesa disse mais cedo na segunda-feira que dois ou três drones grandes foram vistos voando perto do aeroporto de Copenhague, fechando-o para todo o tráfego.

O aeroporto interrompeu as operações às 20h26 de segunda-feira, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightRadar. Cerca de 50 voos foram desviados para aeroportos alternativos, informou o FlightRadar no X.

Após sua reabertura, o Aeroporto de Copenhague disse no X que os atrasos e algumas partidas canceladas persistiriam e pediu aos passageiros que verificassem com suas companhias aéreas.

As paralisações dos aeroportos ocorreram após uma série de interrupções nos aeroportos europeus nos últimos dias.

Na última sexta-feira, um ataque cibernético derrubou os sistemas de check-in e embarque fornecidos pela Collins Aerospace, uma unidade da RTX, afetando as operações em Heathrow, em Londres, e nos aeroportos de Berlim e Bruxelas. No fim de semana e na segunda-feira, as consequências continuaram a atrapalhar as viagens em toda a região.

(Reportagem de Stine Jacobsen, Louise Rasmussen e Surbhi Misra; reportagem adicional de Harshita Meenaktshi em Bengaluru e Nora Buli em Oslo)