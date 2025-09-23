Avião com destino a Guarulhos tem forte turbulência após ser atingido por granizo
Um avião com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos enfrentou turbulência após ser atingido por granizos ao decolar de Chapecó (SC) no domingo, 21. O Estado de Santa Catarina era afetado por fortes chuvas durante o voo.
O fenômeno, conhecido no setor aéreo como hail strike, não causou "prejuízos operacionais", segundo a Latam, companhia aérea responsável pelo voo. A empresa ainda afirmou que o episódio foi "totalmente alheio ao controle" da companhia.
"O pouso em Guarulhos ocorreu em completa segurança", informou, por meio de nota, apontando que "adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais".
A influenciadora digital Eloisa Vani era uma das passageiras do voo. Ela contou que a tempestade começou logo após o embarque. "O céu começou a ficar totalmente escuro. Mesmo com o cinto, a gente parecia flutuar. A sensação era de uma verdadeira montanha russa. Foram os 15 minutos mais eternos da minha vida - até porque eu achei que eram os últimos", comentou.
Eloisa afirma que, depois da turbulência, o voo seguiu normalmente. "Quando o avião estabilizou, as pessoas começaram a ir ao banheiro passando mal, algumas vomitando, pedindo sacolas. Mas o resto do voo foi tranquilo."