Avenida onde morreu JP Mantovani é uma das campeãs de acidentes em SP

São Paulo

23/09/2025 12h43

A Avenida das Nações Unidas, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista, onde morreu na madrugada do domingo, 21, o apresentador João Paulo Mantovani, é considerada como uma das campeãs de acidentes na cidade de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a motocicleta de JP Mantovani colidiu com um caminhão de limpeza que estava no local.

Balanço divulgado pelo Infosiga mostra que a Avenida das Nações Unidas, paralela à Marginal Pinheiros, aparece na oitava posição entre as dez vias com mais registro de acidentes de trânsito na cidade de São Paulo. A Marginal Pinheiros lidera o ranking.

Na lista, que leva em consideração os sinistros registrados entre setembro de 2024 e agosto de 2025, também estão a Avenida 23 de Maio, na zona sul da cidade, em sétimo lugar, e a Marginal Tietê, na nona posição.

Ao todo, o município de São Paulo registrou 29.934 sinistros (fatais e não fatais) em 2024. Até o momento, em 2025, foram contabilizados 18.022 acidentes.

Com relação aos óbitos registrados no trânsito de São Paulo, dados do Infosiga mostram que foram 1.033 mortes em 2024, contra 672 contabilizadas até o momento neste ano de 2025. Somente no mês passado foram 101 óbitos. As ocorrências com óbitos envolvem principalmente motocicletas.

Ações para reduzir acidentes

A Prefeitura de São Paulo disse, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que atua de forma contínua para reduzir a gravidade dos sinistros e as mortes no trânsito.

"O principal destaque da política de segurança viária da cidade voltada aos motociclistas, é a Faixa Azul. Projeto pioneiro no Brasil, que reduziu em 47,2% as mortes nos trechos sinalizados, de 36 em 2023 para 19 em 2024", disse a gestão municipal.

Atualmente, são 232,7 quilômetros em 46 vias, beneficiando cerca de 500 mil motociclistas diariamente.

Outra medida, segundo a Prefeitura, é a ampliação das Frentes Seguras, que são bolsões de espera nos cruzamentos para motociclistas e ciclistas, utilizando uma linha de retenção recuada para o tráfego geral.

Nas vias que concentram o maior volume de ocorrências, a CET disse ainda que intensificou a operação com monitoramento contínuo por agentes 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ações de orientação e fiscalização foram intensificadas nos pontos críticos pelo Programa Via Mais Segura. "Na Marginal, destacam-se a: modernização dos painéis de mensagens variáveis; modernização de câmeras de monitoramento; proibição da circulação de motocicletas na pista expressa (sentido Interlagos/Castelo); ampliação do trecho da Faixa Azul na Avenida das Nações; e revitalização da sinalização horizontal e vertical", descreve a companhia.

Até esta terça-feira, 23, a CET realiza o Pit Stop Educativo para motociclistas na Praça Alberto Lion com a Avenida do Estado como uma das iniciativas oferecidas na Semana da Mobilidade.

As ações incluem palestras educativas sobre os perigos da imprudência para motociclistas e o uso de simuladores de embriaguez para experiências práticas.

