Aumenta a saciedade e controla glicemia: os benefícios da quinoa vermelha

A quinoa vermelha é uma variedade da leguminosa e possui um sabor mais intenso e levemente terroso, mantendo uma textura firme mesmo depois de cozida. Destaca-se por conter proteínas de alta qualidade, fibras, minerais, vitaminas do complexo B e antioxidantes como flavonoides e quercetina.

A seguir, veja os principais benefícios da quinoa vermelha, formas de consumo e contraindicações.

1. É fonte de antioxidantes

A quinoa vermelha contém flavonoides, como quercetina, e compostos fenólicos que atuam contra os radicais livres. Esses nutrientes ajudam a reduzir o estresse oxidativo, ligado ao envelhecimento celular e ao surgimento de doenças crônicas.

2. Faz bem ao coração

As fibras solúveis da quinoa vermelha reduzem o colesterol LDL, considerado "ruim" para o organismo. O magnésio contribui para o relaxamento dos vasos sanguíneos e ajuda a manter a pressão arterial controlada, colaborando para a saúde cardiovascular.

3. Controla a glicemia

O baixo índice glicêmico da quinoa vermelha, aliado ao teor de fibras, desacelera a absorção de açúcar pelo sangue, auxiliando no equilíbrio da glicemia. Por isso, pode ajudar na redução do risco de diabetes tipo 2.

4. Previne a constipação

As fibras da quinoa vermelha aumentam o volume das fezes e favorecem a microbiota intestinal, promovendo o funcionamento regular do intestino e reduzindo o risco de constipação.

5. Contribui para a saúde óssea

A leguminosa fornece magnésio, fósforo e manganês, minerais importantes para a mineralização e manutenção da massa óssea.

6. Faz bem para pele, cabelos e olhos

Os antioxidantes protegem as células contra danos causados pelos radicais livres. As proteínas fornecem aminoácidos essenciais para a produção de colágeno e queratina, e a vitamina?E contribui para a saúde da pele e dos olhos.

7. Contribui para a saúde do fígado

As fibras e antioxidantes ajudam a reduzir o acúmulo de gordura no fígado e promovem o metabolismo das gorduras no organismo.

8. Aumenta a energia

Por ser fonte de carboidratos complexos e proteínas, a quinoa vermelha fornece energia de forma constante ao longo do dia. O ferro presente no grão também favorece o transporte de oxigênio pelo sangue, auxiliando o desempenho físico.

9. Aumenta a saciedade

As fibras retardam o esvaziamento gástrico, fazendo o estômago permanecer cheio por mais tempo. Além disso, estimulam a liberação de hormônios que ajudam a controlar o apetite.

Contraindicações

De modo geral, a quinoa vermelha é segura para a maioria das pessoas. Indivíduos com doenças renais graves devem moderar o consumo devido ao teor de proteínas e fósforo. É importante enxaguar bem os grãos antes do cozimento para reduzir a presença de saponinas, que podem causar desconforto gastrointestinal em pessoas mais sensíveis.

Como consumir

A recomendação média é de ½ a 1 xícara de quinoa cozida por dia, dentro de uma dieta equilibrada.

A quinoa vermelha pode ser consumida cozida em saladas, acompanhamentos, sopas ou no café da manhã com frutas. Também pode substituir o arroz ou outros grãos em refeições.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).