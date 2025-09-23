Topo

Um dia após temporal, SP tem 207 mil imóveis sem luz; Cotia cancela aulas

Chuva forte derruba árvores e deixa parte de SP sem energia Imagem: UOL
Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 07h50

São Paulo ainda se recupera de um temporal que atingiu o estado na tarde de ontem, derrubando árvores, causando alagamentos e deixando pessoas sem energia.

O que aconteceu

Mais de 200 mil imóveis seguiam sem luz no estado na manhã de hoje, segundo boletim divulgado às 7h36 pela Enel. O número chegou a 900 mil ontem, segundo a companhia de energia elétrica.

Cajamar, que chegou a ter 80% dos clientes sem luz na tarde de ontem, tinha na manhã de hoje 10%. O número é equivalente a 4.700 pessoas sem energia elétrica.

Na capital, 168 mil pessoas estavam sem energia nesta manhã, o equivalente a 2,9% dos clientes. Ontem, segundo a Enel, os bairros mais afetados pela queda de luz foram Pinheiros, Parelheiros, Tucuruvi, Lapa e Vila Andrade.

Mais de 700 chamados para queda de árvores foram feitos pelos bombeiros ontem na capital. A cidade também teve 27 chamados para desabamentos e outros 21 para enchentes.

A cidade de Cotia, a 45 km de São Paulo, suspendeu as aulas em toda a rede municipal por causa dos danos da chuva. Segundo o município, o dia de hoje será voltado a vistorias técnicas e análise de condições de funcionamento das escolas, que estão com "goteiras e queda parcial de forros".

Tempo melhora a partir de hoje no estado, mas há alerta para baixas temperaturas. Há risco de garoa, mas não há projeção de temporal como o de ontem no estado. A capital entrará em alerta de baixas temperaturas às 8h55 por causa de uma massa de ar frio de origem polar, que vai deixar as mínimas próximas aos 10ºC até o fim de semana.

