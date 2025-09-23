Topo

Notícias

Atividade empresarial da zona do euro alcança seu maior crescimento em 16 meses

23/09/2025 09h34

A atividade econômica do setor privado na zona do euro registrou em setembro seu maior crescimento desde maio de 2024, segundo o índice PMI Flash publicado nesta terça-feira (23) pela S&P Global.

Este indicador, calculado com base em pesquisas empresariais, foi de 51,2 em setembro, ante 51 em agosto. Este é o nono mês consecutivo de aumento e seu maior crescimento em 16 meses.

Um valor abaixo de 50 indica contração da atividade e acima desse limite reflete crescimento.

Após uma breve recuperação em agosto, o volume de novos pedidos recebidos pelas empresas permaneceu estagnado.

A atividade nos serviços voltou a ser o principal motor deste movimento, crescendo no ritmo mais alto desde o início do ano.

"A recuperação econômica da zona do euro continuou em setembro", mas "ainda estamos longe de observar o dinamismo necessário para um crescimento sustentável", apontou Cyrus de la Rubia, economista do Hamburg Commercial Bank, parceiro da S&P Global, citado no comunicado.

fpo/jca/pc/dbh/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

NY Times: Pai de Musk é acusado de abuso sexual infantil contra filhos

Palestinos e Jordânia dizem que Israel fechará a passagem na Cisjordânia por tempo indeterminado

Autoridades dos EUA apreendem eletrônicos ilícitos na região de Nova York durante Assembleia Geral da ONU

Exportadores dos EUA reportam vendas de 122,9 mil t de milho ao Mexico

Cortes à ajuda internacional 'estão causando estragos', alerta chefe da ONU 

Dar tratamento judiciário diferenciado às pessoas não é um bom caminho, diz Haddad

Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Drones no aeroporto de Copenhague fazem parte de padrão; infraestrutura corre risco, diz von der Leyen

Banco suíço UBS pagará ? 835 milhões para evitar novo julgamento na França

Presidente chinês faz rara visita à conflituosa região de Xinjiang

Diplomatas de EUA, Coreia do Sul e Japão expressam preocupação com Estreito de Taiwan