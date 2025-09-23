Ata: núcleos do IPCA acima da meta reforçam necessidade de juro contracionista por mais tempo

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reconheceu, na ata da sua última reunião, que as leituras mais recentes de inflação têm mostrado uma dinâmica mais benigna do que se previa. No entanto, os núcleos continuam pressionados, o que demonstra a necessidade de manter a restrição monetária, segundo o colegiado.

"Para além das variações dos itens, ou mesmo das oscilações de curto prazo, os núcleos de inflação têm se mantido acima do valor compatível com o atingimento da meta há meses, corroborando a interpretação de uma inflação pressionada pela demanda e que requer uma política monetária contracionista por um período bastante prolongado", diz a ata, publicada nesta terça-feira, 23.

O colegiado destacou que a combinação entre câmbio mais apreciado e desempenho das commodities tem contribuído para reduzir a inflação de bens administrados e alimentos. No entanto, a inflação de serviços continua resiliente, por causa do mercado de trabalho dinâmico e da moderação gradual da atividade econômica.