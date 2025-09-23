Topo

Notícias

Ata: incertezas sobre estabilização da dívida pública podem elevar juro neutro

Brasília

23/09/2025 08h58

O Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, "com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade". A avaliação consta na ata de sua última reunião, publicada há pouco.

O colegiado detalhou que a política fiscal tem impacto de curto prazo, principalmente por meio de estímulo à demanda agregada, mas também uma dimensão mais estrutural, com potencial para afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio da termo da curva de juros.

Na sequência, afirmou que uma política fiscal que atue de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta.

"O Comitê manteve a firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Em particular, o debate do Comitê evidenciou, novamente, a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas", concluiu, no 8ºparágrafo.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

NY Times: Pai de Musk é acusado de abuso sexual infantil contra filhos

Palestinos e Jordânia dizem que Israel fechará a passagem na Cisjordânia por tempo indeterminado

Autoridades dos EUA apreendem eletrônicos ilícitos na região de Nova York durante Assembleia Geral da ONU

Exportadores dos EUA reportam vendas de 122,9 mil t de milho ao Mexico

Cortes à ajuda internacional 'estão causando estragos', alerta chefe da ONU 

Dar tratamento judiciário diferenciado às pessoas não é um bom caminho, diz Haddad

Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Drones no aeroporto de Copenhague fazem parte de padrão; infraestrutura corre risco, diz von der Leyen

Banco suíço UBS pagará ? 835 milhões para evitar novo julgamento na França

Presidente chinês faz rara visita à conflituosa região de Xinjiang

Diplomatas de EUA, Coreia do Sul e Japão expressam preocupação com Estreito de Taiwan