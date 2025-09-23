Topo

Notícias

Ata: Copom reconhece queda das expectativas do Focus, mas reforça 'perseverança' na reancoragem

Cícero Cotrim e Marianna Gualter

23/09/2025 09h43

O Comitê de Política Monetária (Copom) reconheceu, na ata da sua mais recente reunião, que as medianas do relatório Focus para a inflação têm apresentado um "incipiente movimento de queda." Mas essa baixa está concentrada em horizontes mais curtos, e a reancoragem vai exigir uma condução dos juros nesse sentido, afirmou.

"O comitê avalia que a reancoragem das expectativas de inflação reduz os custos da desinflação e entende que tal processo exige perseverança, firmeza e serenidade", diz a ata publicada nesta terça-feira. Na última reunião, do dia 17, o Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano.

Segundo o colegiado, essa "incipiente queda" das expectativas em horizontes mais curtos reflete uma combinação de elementos, como a própria política monetária e números de inflação corrente. O colegiado destacou que, mesmo medidas por diferentes instrumentos, as expectativas de inflação permanecem acima da meta em todos os horizontes, mantendo o cenário "adverso."

O colegiado reforçou que a desancoragem das expectativas causa desconforto a todos os seus membros e deve ser combatida. No debate da última reunião, foi destacado que as expectativas acima da meta aumentam o custo de desinflação em termos de atividade, segundo o documento.

"Na discussão sobre esse tema, a principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do Comitê foi de que, em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado", diz a ata.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PF investiga fraude de R$ 40 milhões em contratos na Prefeitura de BH

Trump volta a discursar na ONU com a América Latina na expectativa

Reconhecimento do Estado palestino não traz alívio aos exaustos habitantes de Gaza

Atividade empresarial da zona do euro alcança seu maior crescimento em 16 meses

Discurso de Macron na ONU está "fora de sintonia" e é "ultrapassado", diz jornalista palestino

Artista iraniana-americana Neshat apresenta em Paris sua 'Aida', reflexo da 'brutalidade da guerra'

Dinamarca associa drones no aeroporto de Copenhague a ataques híbridos em toda Europa

Quem reconhece o Estado da Palestina, quem não reconhece e por que isso importa?

Tocar em temas intocáveis até agora me dá uma esperança de mudança no Brasil, diz Haddad

[Coluna Mirem-se no exemplo de Chico, Gil e Caetano

Com quantas faltas Eduardo Bolsonaro pode ser cassado; entenda regra