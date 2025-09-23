Topo

Assunto do visto dos EUA é 'página virada', diz Jorge Messias

23/09/2025 17h31

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse nesta terça-feira, 23, que a perda do visto de entrada nos Estados Unidos é "página virada". Seu foco está em continuar apoiando o governo na busca por soluções para as questões tarifárias, garantiu.

"Esse aumento de tarifa significa aumento de custo, perda de empregos. Eu vou estar ao lado do presidente Lula, independente de qualquer questão pessoal, olhando para a construção de saídas e de soluções", afirmou a jornalistas na saída do seminário "Direito, democracia e crédito: construindo um desenvolvimento sustentável e equitativo", realizado na sede do banco, no Rio de Janeiro.

Mais cedo, durante o evento, Messias destacou que o crescimento econômico está associado à democracia. "Democracia no Brasil não é uma opção, é um caminho sem volta. Se for preciso perder meu visto aos EUA para que filhos não percam seus pais, eu perderei", enfatizou.

O advogado-geral da União ainda comentou o breve encontro entre os presidentes dos dois países na Assembleia Geral da ONU.

"O encontro, ainda que breve, significa um novo momento", disse. Em sua avaliação, "hoje foi um grande dia" para o Brasil e para a atuação da presidência brasileira. "Estou realmente muito animado com o resultado da fala na ONU. Lula defendeu valores fundamentais da civilização, defendeu o multilateralismo. O dia de hoje supera as dificuldades pessoais passadas", concluiu.

Notícias

