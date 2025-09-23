Arrecadação federal no ano supera 2024, apesar da queda em agosto
A Análise da Arrecadação das Receitas Federais registra que a arrecadação federal em agosto foi de R$ 208,7 bilhões, redução de 1,5% em relação a agosto de 2024. No acumulado do ano até agosto, a arrecadação está em R$ 1,888 trilhão, 3,73% acima do mesmo período no ano passado.
"Importante observar que se trata do melhor desempenho arrecadatório desde 2000 para o período acumulado", enfatiza o documento publicado nesta terça-feira (23) pela Secretaria Especial da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Notícias relacionadas:
- Ricos concentram 27% da renda e pagam menos impostos no país.
- Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês.
- Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025.
"Sem considerar os pagamentos atípicos, haveria um crescimento real de 4,99% na arrecadação do período acumulado e de 0,23% na arrecadação do mês de agosto", explica a Receita Federal.
O mês de agosto ainda registrou perdas de 8,27% na tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), e perdas de 3,7% na tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).