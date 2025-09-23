Argentina estende isenção de retenciones para carnes bovina e de aves até 31/10

São Paulo, 23 - O governo argentino ampliou a alíquota zero dos direitos de exportação (retenciones), até 31 de outubro, para produtos cárneos classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul, o que inclui aves e carne bovina, segundo o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, nas redes sociais. A medida segue a redução temporária anunciada, na segunda-feira, 22, para grãos e seus subprodutos. De acordo com comunicado no Diário Oficial, o objetivo é promover o valor agregado, o desenvolvimento das exportações e a competitividade de cadeias produtivas estratégicas do país. Os exportadores das mercadorias deverão liquidar ao menos 90% das divisas no prazo entre a entrada em vigor da medida e até três dias úteis após a oficialização da permissão de embarque, disse o governo. Caso o prazo não seja cumprido, será aplicada a alíquota vigente antes da medida.GrãosNa segunda, o governo argentino oficializou a alíquota zero para os direitos de exportação (retenciones) sobre grãos e seus subprodutos até o dia 31 de outubro de 2025, ou até que sejam registradas exportações equivalentes a US$ 7 bilhões, segundo decreto. A medida inclui produtos como soja, milho, trigo, girassol e seus derivados, que têm alíquotas que variam entre 9,5% e 26%.O decreto, assinado pelo presidente, Javier Milei, tem como objetivo aumentar a competitividade do setor agroexportador argentino e impulsionar a entrada de dólares no país, de acordo com o comunicado. Conforme o texto, medidas semelhantes foram tomadas ao longo de 2024, e resultaram em aumento de 56% no volume exportado e de 26% no valor das exportações agroindustriais.Segundo o texto oficial, exportadores deverão liquidar no mínimo 90% das divisas obtidas com essas operações em até três dias úteis após a formalização da Declaração Jurada de Venda ao Exterior (DJVE), que é a notificação oficial ao governo da venda. Conteúdo elaborado e traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado