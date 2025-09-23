Após Trump falar sobre encontro com Lula, Haddad diz que Brasil quer zerar lista de tarifas dos EUA

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o Brasil quer zerar a lista de produtos sujeitos a tarifas dos Estados Unidos, em meio a tratativas para uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo norte-americano, Donald Trump.

"Não é tirar da lista, é não ter lista. Não queremos lista nenhuma, não tem razão. A América do Sul não deve ser tarifada", disse em entrevista a jornalistas, após evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. "Em algum momento, isso tem que ser revertido."

O governo brasileiro confirmou mais cedo a possibilidade de uma conversa entre Lula e Trump na próxima semana, depois de um rápido encontro entre os dois durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Questionado sobre o que a Fazenda quer levar para a reunião, Haddad disse que a pasta pretende separar a política da economia e destacou que o Brasil tem "enormes possibilidades de parceria" com o mundo todo e os EUA em particular.

Em agosto, Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, justificando a medida em parte pelo que chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo por tentativa de golpe de Estado. Posteriormente, alguns produtos ficaram isentos dessa super tarifa.