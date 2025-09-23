Após fala de Lula na ONU, taxas dos DIs caem em sintonia com recuo do dólar

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - Após três sessões consecutivas em alta, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) cediam no fim da manhã desta terça-feira, em sintonia com o recuo do dólar ante o real, já após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU.

Às 11h28, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 13,985%, ante o ajuste de 14,031% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,465%, ante o ajuste de 13,495%.

A fala de Lula na ONU era esperada pelos investidores, que nos últimos dias demonstravam cautela em função da possibilidade de novas medidas retaliatórias dos EUA contra a economia brasileira. Na segunda-feira os EUA anunciaram sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, e não ao país.

Em seu discurso no fim da manhã, Lula disse que a soberania brasileira é inegociável e criticou medidas unilaterais impostas ao país e os ataques ao Poder Judiciário brasileiro. Lula também afirmou que a imposição de sanções arbitrárias está se tornando constante e que os ideais que inspiraram a criação da ONU estão ameaçados.

Já após a fala de Lula, as taxas dos DIs cediam, ainda que no exterior os rendimentos dos Treasuries se mantivessem próximos da estabilidade. Às 11h28, o retorno do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- tinha estabilidade, a 4,145%.

Mais cedo, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) mostrou que o Banco Central, após avaliar os efeitos acumulados do choque de juros, entrou agora em um "novo estágio" da política monetária que prevê taxa Selic inalterada por longo período para buscar a meta de inflação.