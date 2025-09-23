Topo

Notícias

Após fala de Lula na ONU, taxas dos DIs caem em sintonia com recuo do dólar

23/09/2025 11h39

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - Após três sessões consecutivas em alta, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) cediam no fim da manhã desta terça-feira, em sintonia com o recuo do dólar ante o real, já após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU.

Às 11h28, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 13,985%, ante o ajuste de 14,031% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,465%, ante o ajuste de 13,495%.

A fala de Lula na ONU era esperada pelos investidores, que nos últimos dias demonstravam cautela em função da possibilidade de novas medidas retaliatórias dos EUA contra a economia brasileira. Na segunda-feira os EUA anunciaram sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, e não ao país.

Em seu discurso no fim da manhã, Lula disse que a soberania brasileira é inegociável e criticou medidas unilaterais impostas ao país e os ataques ao Poder Judiciário brasileiro. Lula também afirmou que a imposição de sanções arbitrárias está se tornando constante e que os ideais que inspiraram a criação da ONU estão ameaçados.

Já após a fala de Lula, as taxas dos DIs cediam, ainda que no exterior os rendimentos dos Treasuries se mantivessem próximos da estabilidade. Às 11h28, o retorno do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- tinha estabilidade, a 4,145%.

Mais cedo, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) mostrou que o Banco Central, após avaliar os efeitos acumulados do choque de juros, entrou agora em um "novo estágio" da política monetária que prevê taxa Selic inalterada por longo período para buscar a meta de inflação.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda

Tocantins: prefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tio; MP pede exoneração

Trump alerta que EUA 'explodirá' narcotraficantes venezuelanos

Quem é Annalena Baerbock, política alemã que abriu Assembleia Geral da ONU

Trump anuncia na ONU que se reunirá com Lula 'na semana que vem'

Trump diz que países europeus estão 'indo para o inferno' com imigração irregular

Advogada criminalista é executada a tiros em BH

Queda do tomate no atacado é destaque em pesquisa de preços de agosto da Conab

Mujica, Cuba, falsos patriotas: veja frases de Lula em discurso na ONU

Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'

Trump diz que países europeus estão 'indo para o inferno' por causa da imigração irregular