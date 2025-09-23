Topo

Anvisa suspende produtos de creatina, whey, cúrcuma e chá verde; veja quais

Cúrcuma em cápsula de uma fabricante foi proibida pela Anvisa - Getty Images
Cúrcuma em cápsula de uma fabricante foi proibida pela Anvisa Imagem: Getty Images
do UOL

De VivaBem, em São Paulo

23/09/2025 13h20

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de suplementos alimentares produzidos de forma clandestina, irregular ou de origem desconhecida.

O que aconteceu

Ação de fiscalização envolveu produtos da Verde Flora Produtos Naturais Ltda. A agência determinou que suplementos sejam apreendidos. Eles tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos. São três:

  • Cúrcuma Cápsulas 500mg
  • Chá Verde (extrato seco de Camellia sinensis)
  • Centella Asiática

Empresa já tinha sido alvo de operação em agosto. Na ocasião, a Anvisa e a Vigilância Sanitária de Itapemirim (ES) fecharam um galpão que servia para produzir os suplementos de forma clandestina. Eles eram anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na agência regulatória.

Creatina e whey de origem desconhecida são proibidos. Após uma ação da Vigilância em Saúde de Americana (SP) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo, todos os lotes foram proibidos e suspensos. São os produtos:

  • Creatine Powder 100% Pure (embalagem de 1 kg)
  • Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (embalagem de 900 g)
  • Nitro Way 3W (embalagem de 1,8 kg)

Os suplementos trazem nos rótulos dados de empresas que não foram responsáveis pela fabricação do produto, configurando falsificação ou produção clandestina. Anvisa, em nota

Produtos irregulares também foram fiscalizados. Suplementos alimentares Feno Grego Prevent, fabricado pela Suplemais Indústria de Suplementos Nutricionais Ltda., e o DHT Blocker Fotisolution 5X, da Capsul Brasil Indústria e Comércio Ltda., devem ser recolhidos por ordem da Anvisa. A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os lotes desses produtos estão suspensos.

Suplementos não têm garantia de segurança. Segundo a agência, o ingrediente "feno grego" não atende todos os requisitos que garantem a identidade, pureza e composição estabelecidas pela Anvisa. Já o DHT Blocker Fotisolution 5X, na forma de spray e líquido sublingual, está sendo fabricado, distribuído, divulgado e comercializado com ingredientes que não foram avaliados anteriormente. A reportagem tenta contato com os citados e o espaço está aberto para manifestação.

