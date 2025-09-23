Topo

Aneel corrige: maior lote do leilão de sistemas isolados é retirado, após pedido do MME

Brasília

23/09/2025 18h04

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta terça-feira que o diretor Fernando Mosna avaliou que a retirada do lote 2 do leilão de sistemas isolados foi feita sem qualquer "consideração" do órgão regulador, e não "condição", como foi noticiado mais cedo.

A Aneel anunciou mais cedo a retirada do lote mais expressivo do leilão que será realizado na próxima sexta-feira, 26. A decisão foi tomada após pedido do Ministério de Minas e Energia (MME).

O diretor Fernando Mosna comentou a retirada. "Soa um pouco complicado nós simplesmente retirarmos os lotes sem qualquer consideração, especialmente porque se fosse um processo em que tivéssemos discricionariedade ou juízo de valor, a conclusão deste colegiado seria de não retirar", disse Mosna em relação ao papel da Aneel.

