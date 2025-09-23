Topo

Notícias

Aneel aprova edital para 11 lotes de transmissão com investimentos estimados em R$ 7,9 bi

Brasília

23/09/2025 11h39

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 23, o edital do leilão de transmissão que ocorrerá em 31 de outubro, na sede da B3, em São Paulo. Serão ofertados 11 lotes de concessões para construção, operação e manutenção de linhas de transmissão, com investimentos estimados em R$ 7,89 bilhões. O objetivo é ampliar e reforçar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Os 11 lotes contemplam 1.178 quilômetros de linhas de transmissão e 51 instalações distribuídas por 12 Estados brasileiros: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A assinatura dos contratos de concessão está marcada para 23 de fevereiro do ano que vem.

Os contratos preveem prazos definidos para conclusão das obras e início da operação comercial, além de exigências relacionadas à qualidade do serviço.

