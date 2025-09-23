Topo

Notícias

Lula vai com 'gravata da sorte' na ONU; veja quando ele usou o acessório

Lula em discurso na Assembleia Geral da ONU - Reprodução/Youtube/ONU
Lula em discurso na Assembleia Geral da ONU Imagem: Reprodução/Youtube/ONU
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 11h28

O presidente Lula (PT) usou hoje um velho amuleto durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU: uma gravata com as cores da bandeira do Brasil.

O que aconteceu

O petista usa essa gravata em momentos importantes de sua trajetória política. Ele já disse que o acessório é escolhido para grandes eventos. Com isso, ela foi apelidada de "gravata da sorte".

Em todos os eventos internacionais que são importantes vocês podem ver que eu estou com uma gravata dessas, não só porque são as cores do meu país, mas porque nos deu sorte em Copenhague duas vezes: ganhamos nas Olimpíadas e na COP-15 (Conferência do Clima), quando o Brasil teve um papel importante. Lula, em 2009, em evento do COB (Comitê Olímpico Brasileiro

Veja a lista de vezes em que o petista usou o acessório:

Abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim (2008)

Lula acena - Ricardo Stuckert/PR - Ricardo Stuckert/PR
Lula acena para atletas durante abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim
Imagem: Ricardo Stuckert/PR
A primeira aparição da "gravata da sorte" foi na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Na época, o Brasil estava na disputa para sediar as Olimpíadas de 2016 (o resultado foi divulgado em 2009). Lula estava no segundo mandato e vivia o auge da sua popularidade, com 64% de aprovação segundo o Datafolha.

Lançamento do Pré-Sal (2009)

Em agosto de 2009, ele concedeu uma coletiva de imprensa para apresentar o marco regulatório do Pré-Sal. Na ocasião, ao lado de diversos integrantes do governo, discursou usando a gravata.

Anúncio dos Jogos Olímpicos no Rio (2009)

No dia 2 de outubro de 2009, em Copenhague, ficou decidido que o Rio de Janeiro seria sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Na época, a capital carioca bateu a candidatura de Madri, na Espanha, por 66 votos a 32. O petista vestia a gravata. Além dele, todos que integravam a comitiva também vestiam uma mesma versão do apetrecho.

Lula e comitiva - OLIVIER MORIN/AFP - OLIVIER MORIN/AFP
Carlos Arthur Nuzman, Lula, Cabral e Paes celebram a escolha do Rio como sede da Olimpíada
Imagem: OLIVIER MORIN/AFP

COP-15 (2009)

eleições - Reprodução Instituto Lula - Reprodução Instituto Lula
Lula discursa sobre os avanços do Brasil na redução da emissão de gases do efeito estufa na Cop-15, em 2009
Imagem: Reprodução Instituto Lula

Na participação na COP-15, a Conferência do Clima, em Copenhague, na Dinamarca, Lula repetiu o uso da "gravata da sorte". No discurso, ele falou sobre os avanços do Brasil na redução da emissão de gases do efeito estufa e criticou outros países por não estarem comprometidos com a causa climática.

Encontro com Chávez (2010)

Em coletiva de imprensa ao lado do então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, Lula usou outra vez a gravata. O encontro entre os dois chefes de Estado foi para tratar da integração entre os países e da crise energética no país vizinho, segundo informações do governo brasileiro à época.

Encontro com Silvio Santos (2010)

Lula e Silvio - Ricardo Stuckert/PR - Ricardo Stuckert/PR
Lula e Silvio Santos, em 2010
Imagem: Ricardo Stuckert/PR
Nem só de encontros internacionais vive a "gravata da sorte". Em 2010, em encontro com Silvio Santos, Lula apareceu ao lado do "dono do baú" com a gravata verde e amarela. Na ocasião, o dono do SBT convidou Lula para abrir o Teleton em novembro daquele ano.

Críticas à Lava-Jato (2016)

Depois de anos no armário, Lula retirou a gravata verde e amarela para uma coletiva de imprensa em 2016. Na época havia vazado um áudio dele com a então presidente Dilma Rousseff. Era o início da operação Lava Jato, que prendeu o então ex-presidente em abril de 2016.

Interrogatório com Moro (2017)

eleições - Alex Silva / Estadão Conteúdo - Alex Silva / Estadão Conteúdo
Lula chega em Curitiba para o primeiro depoimento diante de Sérgio Moro com a 'gravata da sorte'
Imagem: Alex Silva / Estadão Conteúdo

Em 2017 ocorreu o primeiro encontro entre Lula e o então juiz Sérgio Moro, que julgava os casos envolvendo a Lava Jato. Em depoimento em Curitiba, o petista foi acompanhado de uma multidão de correligionários, aliados e apoiadores. A "gravata da sorte" estava presente.

Interrogatório com Bretas (2018)

Lula e Bretas - Reprodução - Reprodução
Lula em depoimento a Bretas
Imagem: Reprodução

Lula prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas em 2018, dois meses depois de ser preso no caso do triplex do Guarujá. Na ocasião, foi testemunha de defesa do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Por estar preso, o depoimento foi feito de forma remota. Ao se ver no vídeo, Lula brincou: "Estou bonito, hein? Essa gravata é da conquista das Olimpíadas".

Capa da Time (2022)

eleições - Reprodução/Time - Reprodução/Time
Lula posou para a capa da 'Time' com a velha gravata
Imagem: Reprodução/Time

A gravata verde e amarela voltou a chamar atenção quando Lula foi capa da revista Time. Na edição, a revista americana destacou o então possível retorno de Lula ao Palácio do Planalto. "O mais popular de todos os presidentes brasileiros volta do exílio político com a promessa de salvar a nação", destacou a capa da revista.

Posse de Alexandre de Moraes (2022)

Em um dos primeiros eventos políticos que reuniu Lula e Jair Bolsonaro (PL) no mesmo espaço, o petista estava com a "gravata da sorte". Foi na posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Lula sentou ao lado dos ex-presidentes José Sarney, Michel Temer e Dilma Rousseff.

Lula na posse de Alexandre de Moraes - Ricardo Stuckert - Ricardo Stuckert
Lula na posse de Alexandre de Moraes
Imagem: Ricardo Stuckert

Discurso na ONU (2023 e 2024)

Lula discursa na Assembleia Geral da ONU, em Nova York - TIMOTHY A. CLARY / AFP - TIMOTHY A. CLARY / AFP
Lula discursa na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em 2023
Imagem: TIMOTHY A. CLARY / AFP

O presidente abriu a Assembleia Geral da ONU em 2023 com fortes críticas ao neoliberalismo e à desigualdade entre países. Em sua fala, que tradicionalmente abre o evento, o brasileiro cobrou a responsabilidade dos países ricos pelo aquecimento global e disse que voltou à presidência "graças à democracia".

24.set.2024 - Presidente Lula faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York - Ricardo Stuckert / PR - Ricardo Stuckert / PR
24.set.2024 - Presidente Lula faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York
Imagem: Ricardo Stuckert / PR

Em 2024, o petista repetiu o acessório ao discursar na ONU. O presidente criticou o financiamento de países desenvolvidos, saudou a Palestina, alfinetou o X (antigo Twitter) e criticou a continuidade das guerras em discurso.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump afirma que Estado palestino recompensaria o Hamas

Trump diz que se reunirá com Lula na semana que vem

Chileno Alejandro Tabilo derrota Lorenzo Musetti e conquista o 3º título da carreira em Chengdu

'Discurso histórico' x 'defendendo bandido': políticos comentam Lula na ONU

Trump diz que seu governo liderará aplicação da convenção internacional sobre armas biológicas

Trump exige que Europa 'pare imediatamente' de comprar petróleo russo e acusa China e Índia

Governo Trump propõe novo processo de visto H-1B que favorece trabalhador mais qualificado

PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda

Tocantins: prefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tio; MP pede exoneração

Trump alerta que EUA 'explodirá' narcotraficantes venezuelanos

Quem é Annalena Baerbock, política alemã que abriu Assembleia Geral da ONU