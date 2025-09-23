Lula vai com 'gravata da sorte' na ONU; veja quando ele usou o acessório

O presidente Lula (PT) usou hoje um velho amuleto durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU: uma gravata com as cores da bandeira do Brasil.

O que aconteceu

O petista usa essa gravata em momentos importantes de sua trajetória política. Ele já disse que o acessório é escolhido para grandes eventos. Com isso, ela foi apelidada de "gravata da sorte".

Em todos os eventos internacionais que são importantes vocês podem ver que eu estou com uma gravata dessas, não só porque são as cores do meu país, mas porque nos deu sorte em Copenhague duas vezes: ganhamos nas Olimpíadas e na COP-15 (Conferência do Clima), quando o Brasil teve um papel importante. Lula, em 2009, em evento do COB (Comitê Olímpico Brasileiro

Veja a lista de vezes em que o petista usou o acessório:

Abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim (2008)

Lula acena para atletas durante abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim Imagem: Ricardo Stuckert/PR

A primeira aparição da "gravata da sorte" foi na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Na época, o Brasil estava na disputa para sediar as Olimpíadas de 2016 (o resultado foi divulgado em 2009). Lula estava no segundo mandato e vivia o auge da sua popularidade, com 64% de aprovação segundo o Na época, o Brasil estava na disputa para sediar as Olimpíadas de 2016 (o resultado foi divulgado em 2009). Lula estava no segundo mandato e vivia o auge da sua popularidade, com 64% de aprovação segundo o Datafolha

Lançamento do Pré-Sal (2009)

Em agosto de 2009, ele concedeu uma coletiva de imprensa para apresentar o marco regulatório do Pré-Sal. Na ocasião, ao lado de diversos integrantes do governo, discursou usando a gravata.

Anúncio dos Jogos Olímpicos no Rio (2009)

No dia 2 de outubro de 2009, em Copenhague, ficou decidido que o Rio de Janeiro seria sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Na época, a capital carioca bateu a candidatura de Madri, na Espanha, por 66 votos a 32. O petista vestia a gravata. Além dele, todos que integravam a comitiva também vestiam uma mesma versão do apetrecho.

Carlos Arthur Nuzman, Lula, Cabral e Paes celebram a escolha do Rio como sede da Olimpíada Imagem: OLIVIER MORIN/AFP

COP-15 (2009)

Lula discursa sobre os avanços do Brasil na redução da emissão de gases do efeito estufa na Cop-15, em 2009 Imagem: Reprodução Instituto Lula

Na participação na COP-15, a Conferência do Clima, em Copenhague, na Dinamarca, Lula repetiu o uso da "gravata da sorte". No discurso, ele falou sobre os avanços do Brasil na redução da emissão de gases do efeito estufa e criticou outros países por não estarem comprometidos com a causa climática.

Encontro com Chávez (2010)

Em coletiva de imprensa ao lado do então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, Lula usou outra vez a gravata. O encontro entre os dois chefes de Estado foi para tratar da integração entre os países e da crise energética no país vizinho, segundo informações do governo brasileiro à época.

Encontro com Silvio Santos (2010)

Lula e Silvio Santos, em 2010 Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Nem só de encontros internacionais vive a "gravata da sorte". Em 2010, em encontro com Silvio Santos, Lula apareceu ao lado do "dono do baú" com a gravata verde e amarela. Na ocasião, o dono do SBT convidou Lula para abrir o Teleton em novembro daquele ano.

Críticas à Lava-Jato (2016)

Depois de anos no armário, Lula retirou a gravata verde e amarela para uma coletiva de imprensa em 2016. Na época havia vazado um áudio dele com a então presidente Dilma Rousseff. Era o início da operação Lava Jato, que prendeu o então ex-presidente em abril de 2016.

Interrogatório com Moro (2017)

Lula chega em Curitiba para o primeiro depoimento diante de Sérgio Moro com a 'gravata da sorte' Imagem: Alex Silva / Estadão Conteúdo

Em 2017 ocorreu o primeiro encontro entre Lula e o então juiz Sérgio Moro, que julgava os casos envolvendo a Lava Jato. Em depoimento em Curitiba, o petista foi acompanhado de uma multidão de correligionários, aliados e apoiadores. A "gravata da sorte" estava presente.

Interrogatório com Bretas (2018)

Lula em depoimento a Bretas Imagem: Reprodução

Lula prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas em 2018, dois meses depois de ser preso no caso do triplex do Guarujá. Na ocasião, foi testemunha de defesa do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Por estar preso, o depoimento foi feito de forma remota. Ao se ver no vídeo, Lula brincou: "Estou bonito, hein? Essa gravata é da conquista das Olimpíadas".

Capa da Time (2022)

Lula posou para a capa da 'Time' com a velha gravata Imagem: Reprodução/Time

A gravata verde e amarela voltou a chamar atenção quando Lula foi capa da revista Time. Na edição, a revista americana destacou o então possível retorno de Lula ao Palácio do Planalto. "O mais popular de todos os presidentes brasileiros volta do exílio político com a promessa de salvar a nação", destacou a capa da revista.

Posse de Alexandre de Moraes (2022)

Em um dos primeiros eventos políticos que reuniu Lula e Jair Bolsonaro (PL) no mesmo espaço, o petista estava com a "gravata da sorte". Foi na posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Lula sentou ao lado dos ex-presidentes José Sarney, Michel Temer e Dilma Rousseff.

Lula na posse de Alexandre de Moraes Imagem: Ricardo Stuckert

Discurso na ONU (2023 e 2024)

Lula discursa na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em 2023 Imagem: TIMOTHY A. CLARY / AFP

O presidente abriu a Assembleia Geral da ONU em 2023 com fortes críticas ao neoliberalismo e à desigualdade entre países. Em sua fala, que tradicionalmente abre o evento, o brasileiro cobrou a responsabilidade dos países ricos pelo aquecimento global e disse que voltou à presidência "graças à democracia".

24.set.2024 - Presidente Lula faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York Imagem: Ricardo Stuckert / PR

Em 2024, o petista repetiu o acessório ao discursar na ONU. O presidente criticou o financiamento de países desenvolvidos, saudou a Palestina, alfinetou o X (antigo Twitter) e criticou a continuidade das guerras em discurso.