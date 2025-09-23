Advogado treinava por repetição; com IA isso não funciona, diz Demarest

José Diaz, presidente do Demarest Advogados, disse que a inteligência artificial deverá impactar a forma de treinamento dos novos profissionais. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Como eu fui treinado? Alguém me dava uma procuração para fazer. Eu repetia aquela procuração 50 vezes. Pronto. Já sei fazer de olhos fechados. Vamos para o próximo. E você vai evoluindo por repetição. Esse modelo de negócio não funciona com IA, porque tudo aquilo que é repetitivo será feito por IA.

Impacto no mundo jurídico. Segundo Diaz, o trabalho de um advogado é normalmente cobrado do cliente com base no tempo gasto por ele. "Acho que, pela primeira vez, esse modelo pode estar ameaçado [pela IA], em que a gente olhará menos para o tempo, e mais para o valor que a gente gera para o cliente", afirma.

Investimento em IA. "Ao mesmo tempo, você vai precisar de grande investimento para IA, que é esse um investimento que nós, como escritório, estamos fazendo hoje. Mas você vai precisar de mais experiência para que essa IA funcione melhor", afirma.

Pela primeira vez, realmente tem uma situação onde pode haver uma mudança de paradigma na nossa indústria. Acho que várias outras indústrias devem estar passando também pela sua regulação.

Demarest Advogados é um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina. Foi fundado por Kenneth Demarest, advogado norte-americano, e pelo brasileiro João Batista Pereira de Almeida, em 1948, em São Paulo. Hoje, o escritório tem 101 sócios e cerca de 650 funcionários (sendo mais de 300 advogados). Atende cerca de 2.500 clientes corporativos, como grandes grupos de empresas, no Brasil e no exterior.