Advogada criminalista é executada a tiros em BH

23/09/2025 12h01

Uma advogada criminalista foi morta com cerca de 20 tiros na manhã desta segunda-feira, 22, na Rua Otaviano Fabri, no Bairro Ermelinda, Região Noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os suspeitos fugiram e são procurados pela polícia. O crime aconteceu na rua onde a vítima morava.

Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, atuava como advogada desde 2019. Formada pela Escola Superior Dom Helder Câmara, também era pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Faculdade Líbano e aluna de mestrado em Direito pela FUNIBER, além de cursar uma segunda graduação em Ciências Contábeis.

Além de advogada, ela era proprietária de uma distribuidora de bebidas, que comandava em parceria com o namorado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a ela foi surpreendida por um homem armado, que desceu do banco do passageiro de um veículo prateado, e atirou diversas vezes contra a advogada. Testemunhas disseram à policia que os suspeitos fugiram em direção à marginal do Anel Rodoviário de forma rápida, logo após os disparos.

O corpo de Kamila foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que está sob responsabilidade do Dr. André Roquette, para ser submetido à exames. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou perícia no local do fato para identificar e coletar elementos que subsidiarão a investigação e informou que a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

