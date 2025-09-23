Ações da China fecham estáveis com ganhos de bancos e realização de lucros no setor de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações da China terminaram praticamente inalteradas nesta terça-feira, já que os ganhos nas ações do setor bancário ajudaram a impulsionar o sentimento e compensaram alguma pressão de realização de lucros no setor de tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,18%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,06%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,7%.

O sentimento dos investidores foi atenuado depois que uma conferência de imprensa realizada pelos principais reguladores financeiros na segunda-feira não ofereceu nenhuma nova medida de apoio.

As ações de bancos contrariaram a tendência, subindo 1,6% e liderando os ganhos no continente. Os papéis de empresas de inteligência artificial caíram 3%, reduzindo os ganhos após um rali de 64% até agora no ano.

As ações da China estão altamente concentradas nas políticas macroeconômicas, mas as medidas de modo geral ficaram aquém das expectativas até o momento, de acordo com os analistas do UBS.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,70%, a 26.159 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,18%, a 3.821 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,06%, a 4.519 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,51%, a 3.486 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,42%, a 26.247 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,12%, a 4.302 pontos.. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,40%, a 8.845 pontos.

(Reportagem de Xangai Newsroom)