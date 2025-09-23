Topo

Notícias

Abel vs Gallardo: um jogo de xadrez que vale vaga nas semis da Libertadores

23/09/2025 22h13

De um lado, o poderoso Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira. Do outro, o River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo. Dois dos técnicos mais prestigiados do futebol sul-americano se enfrentam nesta quarta-feira (24) com as semifinais da Libertadores em jogo.

O 'Verdão' chega para o jogo de volta das quartas de final, no Allianz Parque, em São Paulo, com uma vantagem expressiva: venceu o jogo de ida por 2 a 1 na semana passada, no Monumental, em Buenos Aires.

"São jogos diferentes", alertou Abel, que levou o time paulista aos títulos da Libertadores em 2020 e 2021. Na primeira delas, venceu o River Plate de 'El Muñeco' nas semifinais.

"Não sei como vai ser esse jogo, porque não tenho bola de cristal. Sei como vamos nos preparar e não acho que haverá grandes surpresas nem de um lado nem do outro", continuou o português em entrevista coletiva no sábado, após a vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

"Temos que vencer no Brasil, não temos outra escolha", disse Gallardo, que também ostenta um histórico de conquistas. O argentino de 49 anos participou de três dos quatro títulos da Libertadores conquistados pelo clube portenho: como técnico em 2015 e 2018 e como jogador em 1996.

- Reforços em alta -

Abel, de 46 anos, deve contar com Andreas Pereira, contratado no final do mês passado junto ao Fulham, da Inglaterra.

O meio-campista nascido em Duffel, na Bélgica, mas que já vestiu a camisa da seleção brasileira, marcou dois gols no fim de semana na vitória do Verdão em casa, que o deixou a dois pontos do líder Flamengo, com um jogo a menos.

Os reforços do clube paulista para esta Libertadores estão se mostrando fundamentais.

O atacante Vitor Roque marcou um dos dois gols da equipe na visita a Buenos Aires.

Roque se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e sul-americano no início deste ano, quando o Palmeiras pagou € 25,5 milhões ao Barcelona (cerca de R$ 159 milhões pela cotação atual).

- 'Juanfer' Quintero pode ser novidade -

O River Plate, por sua vez, sofreu uma dura derrota por 2 a 0 para o Atlético Tucumán pelo Campeonato Argentino, em uma partida em que preferiu poupar a maioria de seus titulares.

Jogadores como Franco Armani, Gonzalo Montiel e Maximiliano Salas sequer foram relacionados.

Gallardo, a quem Abel descreveu como "um dos melhores técnicos da América do Sul", estuda quais jogadores pode colocar em campo para reverter a desvantagem.

Uma das novidades pode ser Juan Fernando Quintero, deixando de lado a linha defensiva de cinco homens utilizada na primeira partida deste confronto.

No entanto, o meia colombiano de 32 anos não teve um bom desempenho no campeonato local no fim de semana.

O clube de Buenos Aires volta a contar com o meio-campista Giuliano Galoppo após cumprir suspensão.

Quem avançar deste duelo entre Palmeiras e River Plate vai enfrentar o vencedor do confronto São Paulo-LDU, que será decidida na quinta-feira, no Estádio do Morumbi, após a vitória dos equatorianos por 2 a 0 em Quito na semana passada.

O jogo está marcado para as 21h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton - Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson - José Manuel López, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo - Juan Fernando Quintero - Maximiliano Salas, Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

erc/app/raa/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Casa Branca exige investigar incidente em escada rolante que afetou Trump na ONU

Abel vs Gallardo: um jogo de xadrez que vale vaga nas semis da Libertadores

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos

Ativistas de barcos de Gaza escutam explosões após 'vários drones'

Trump, em uma mudança abrupta, afirma que a Ucrânia pode recuperar todo o seu território

Brasil tem mais alunos em cursos a distância que em presenciais

Integrante do PCC que teria jurado ex-delegado-geral de SP é morto

Super tufão Ragasa atinge Hong Kong com ventos intensos e chuva forte

TikTok coletou dados confidenciais de crianças canadenses, segundo investigação

Trump enquadra post elogioso a Milei e presenteia presidente argentino

Wall Street fecha em baixa após série de recordes