Xabi Alonso sobre Bola de Ouro: 'Não estou no júri e não tenho que votar'

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, não quis falar sobre a Bola de Ouro, que será entregue em cerimônia nesta segunda-feira (22), com Ousmane Dembélé e Lamine Yamal como favoritos, ao afirmar que não pensou a respeito.

"Vamos ver o que vai acontecer. Sim, eu vejo muito futebol, mas não é assunto meu, não estou no júri e não tenho que votar. Vamos ver depois da cerimônia de quem será o prêmio", afirmou Alonso em entrevista coletiva.

O treinador também preferiu não opinar sobre a ausência de representantes do Real Madrid na entrega do prêmio.

"Temos o jogo contra o Levante amanhã e cada jogo é muito importante. Minha cabeça não está nisso, zero. Está só no Levante", continuou, sobre o adversário de sua equipe, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com alguns jogadores incomodados por serem substituídos, Alonso lembrou que também foi atleta: "Quando me trocavam, não era o melhor momento. Eu encaro com normalidade, naturalidade. Não faço disso um grande problema".

Perguntado sobre se conversou com Vinícius Júnior, que não gostou de ter saído no segundo tempo contra o Espanyol (2 a 0), no último sábado, o treinador se limitou a afirmar que "todos estavam felizes com a vitória e a boa fase".

"Todos entendem o papel que queremos para a equipe, que é preciso contribuir", concluiu.

