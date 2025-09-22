Topo

Wall Street registra novos recordes de fechamento com alta de ações de tecnologia e Nvidia

22/09/2025 17h18

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) - Os três principais índices de ações dos Estados Unidos registraram recordes de fechamento pela terceira sessão consecutiva nesta segunda-feira, com as ações da Nvidia em alta depois que a empresa disse que investirá até US$100 bilhões na OpenAI.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,44%, para 6.693,96 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,69%, para 22.786,71 pontos. O Dow Jones subiu 0,15%, para 46.385,92 pontos.

