Wall St abre em baixa sob pressão de política de vistos de Trump

22/09/2025 10h37

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta segunda-feira, depois de atingirem máximas recordes na sessão anterior, enquanto a incerteza em torno das políticas de visto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afetava a confiança.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,23% na abertura, para 46.206,69 pontos. O S&P 500 recuava 0,15%, para 6.654,28 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,11%, para 22.606,592 pontos.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)

