Topo

Notícias

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 31,9%, afirma Sabesp

São Paulo

22/09/2025 10h28

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 21 e 22 de setembro. O volume total caiu de 32,1% (624,22 hectômetros cúbicos) para 31,9% (620,76 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual. Na comparação semanal, houve queda de 1,6 pp.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 22 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 11,2% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume, com exceção de Rio Claro, que se manteve estável em 19%. O Sistema Cantareira passou de 29,5% para 29,3%, com uma diminuição em hm3 de 289,95 para 288,22. O Alto Tietê reduziu de 25,5% para 25,4%, com a capacidade passando de 143,11 hm3 para 142,10 hm3.

Guarapiranga cedeu de 47,3% para 47,0%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 50,8% para 50,5%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 53,0% para 52,9%. Por sua vez, o São Lourenço caiu de 44,8% para 44,7%.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. Na sexta-feira, 19, a Arsesp determinou a ampliação para dez horas da chamada gestão de demanda noturna (GDN).

As medidas incluem também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Metrô de SP abre propostas de licitação para obras da Linha 19-Celeste

Rússia retoma táticas da era soviética para reprimir dissidência, diz especialista da ONU

China prevê evacuar 400.000 pessoas pelo supertufão Ragada, que chegou às Filipinas

Gavi passará por cirurgia após sofrer lesão no joelho

Exportadores dos EUA reportam vendas de 320 mil t de milho ao Mexico

Tornado fez casa 'voar' e cair em cima de carro em Santa Catarina

Chuva e ventos em SP provocam atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto de Guarulhos

O que são ilhas de calor urbanas?

Imprensa da Europa destaca mobilização contra PEC da Blindagem e PL da Anistia: 'manifestações massivas'

Zoológico da França devolve panda doente e seu companheiro à China

Argentina elimina impostos sobre exportação de grãos até 31 de outubro