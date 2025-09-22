Vídeo em que Ivete Sangalo elogia Lula foi criado com IA

Houve manipulação de uma entrevista dada pela artista ao "Sem Censura", da TV Brasil.

A cantora Ivete Sangalo não afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o único presidente que teve coragem de "peitar o império" e de "mandar um recado duro para quem sempre humilhou o Brasil", diferentemente do que mostra vídeo no YouTube. A publicação foi feita no contexto da crise diplomática entre o governo brasileiro e os Estados Unidos devido à taxação de 50% anunciada por Donald Trump.

O vídeo mostra a cantora em um programa de auditório concedendo uma entrevista e supostamente destacando avanços na economia brasileira promovidos ao longo dos três mandatos de Lula e criticando a decisão do governo norte-americano de taxar produtos brasileiros e quem apoiou a medida.

Para checar se a cantora realmente teria feito tais declarações, o Comprova localizou a gravação da entrevista e constatou que se trata do programa "Sem Censura", da TV Brasil, disponibilizado no YouTube. A transmissão ocorreu em 20 de janeiro de 2025, com apresentação da jornalista Cissa Guimarães e participações do cantor Márcio Victor, da banda Psirico, e da atriz Maíra Azevedo.

Nas mais de duas horas de entrevista, Ivete aborda temas como a sua trajetória profissional, vida pessoal, relação com o Carnaval, características da Bahia e empoderamento feminino, sem nenhuma menção a assuntos de política ou a Lula.

No vídeo original, a qualidade da imagem é mantida e é possível fazer uma leitura labial clara do que Ivete diz, o que não ocorre no vídeo editado em que a cantora teria supostamente defendido Lula. Além da voz robotizada, os lábios dela ficam borrados quando as falas são ditas, um indicativo de que houve uso de inteligência artificial para manipular a gravação e inserir mensagens que ela não disse.

A partir da gesticulação das mãos da Ivete, é possível determinar que o trecho do vídeo adulterado foi retirado dos 25 minutos e 50 segundos do vídeo original, em que ela fala: "Meu amor, essa mulher cozinha muito. Você acha que eu vou pegar o meu dinheiro que eu tô ganhando com minhas metas para comprar essas comidas mal feitas aqui?", referindo-se a uma frase que disse a uma conhecida sobre uma quentinha feita pela sua mãe, na época em que trabalhava em um shopping.

Além disso, as mesmas imagens que aparecem neste trecho são repetidas no fim do vídeo adulterado, entre os 43 e os 47 segundos, mostrando Ivete fazendo os mesmos gestos. A tática, de repetir trechos de vídeos, é muito usada por desinformadores.

Mesmo já tendo concluído se tratar de um vídeo com áudio adulterado, o Comprova usou a ferramenta Hiya, que detectou uma probabilidade de 98% de que o áudio do vídeo tenha sido gerado por inteligência artificial. Outra análise, feita no programa Audacity, atestou que o áudio possui momentos de silêncio absoluto, sem barulhos de ruídos do ambiente, mais um sinal de que o som foi manipulado digitalmente.

Procurada pelo Comprova, a assessoria de imprensa da Ivete Sangalo informou que o vídeo "é uma mentira" e o áudio "é falso".

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O vídeo foi publicado em 30 de agosto por um perfil que faz vídeos de apoio a Lula, que conta com mais de 199 mil inscritos. Até o dia 19 de setembro, a postagem tinha quase 1,9 milhão de visualizações e cerca de 5,7 mil comentários. Em contato com o Comprova, o dono do perfil afirmou que o clipe está "em vários lugares das redes sociais", como o TikTok e Instagram.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O post usa as imagens de uma entrevista verdadeira concedida por Ivete e um áudio com voz semelhante à da cantora, com fortes declarações favoráveis ao atual presidente.

Além disso, como o material foi alterado digitalmente, é necessário que quem assistiu tenha algumas noções de como imagens podem ser adulteradas com inteligência artificial para suspeitar que o conteúdo não seja verídico, o que nem sempre ocorre.

Desta forma, é importante ficar atento a possíveis sinais de adulteração, uma vez que é comum que imagens de figuras públicas sejam manipuladas dessa forma.

Fontes que consultamos: O vídeo original da entrevista no YouTube, as ferramentas Hiya e Audacity, a assessoria de imprensa da artista e outras verificações sobre o assunto.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: UOL Confere, Estadão Verifica e AFP Checamos também analisaram o vídeo e constataram que houve adulteração nas imagens. O Comprova, por sua vez, já fez outras checagens relacionadas à taxação, e mostrou que o Pix era alvo de investigação comercial dos EUA, mas não podia ser taxado por Trump e que não havia indícios de que o presidente norte-americano tinha tarifado o Brasil por compra de diesel russo.

Este conteúdo foi investigado por O Dia e A Gazeta. A investigação foi verificada por, Folha de S. Paulo, Estadão e AFP. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 19 de setembro de 2025.