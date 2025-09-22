Gilmar Mendes não admitiu farsa em julgamento de Bolsonaro

Não é verdade que o ministro do Supremo Gilmar Mendes tenha admitido que o julgamento de Jair Bolsonaro foi uma "farsa". Ele também não afirmou recentemente que os atos do 8 de Janeiro não configuraram uma tentativa de golpe de Estado.

Publicações nas redes sociais disseminadas por políticos bolsonaristas usam o recorte de uma entrevista do ministro a uma emissora portuguesa no dia 18 de janeiro de 2023, apenas dez dias após os atos golpistas, e omitem o trecho em que ele fala sobre a possível responsabilidade de Bolsonaro no caso.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

O trecho de uma entrevista de Gilmar Mendes a uma emissora de Portugal é compartilhado com legendas enganosas, como "Gilmar Mendes admite a farsa no julgamento de Jair Bolsonaro".

O ministro aparece dizendo: "Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir inclusive no exterior, aqui em Portugal e em outros sítios".

O deputado federal e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, compartilhou o vídeo com a palavra "agora" sobreposta. O conteúdo também foi publicado nas redes pelo senador Marcos Rogério (PL-RO). Outras publicações fazem referência ao resultado do julgamento de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

Por que é distorcido

Entrevista de Gilmar Mendes é de 18 de janeiro de 2023. No momento imediatamente após a declaração usada nos posts enganosos, o ministro disse que o cenário para o 8 de Janeiro havia sido "ensaiado" no governo de Bolsonaro, mas essa parte é omitida nas publicações (confira a íntegra da entrevista aqui): "Isso é extremamente grave, isso já vinha sendo ensaiado durante todo o mandato do presidente Bolsonaro. Havia aquelas domingueiras, manifestações contra os Poderes", afirmou o ministro na entrevista à emissora RTP. Esse tipo de conteúdo enganoso também circulou ano passado e foi desmentido pelo Projeto Comprova —coalizão de checagem do qual o UOL Confere faz parte.

Ministro criticou voto de Fux no julgamento de Bolsonaro. Gilmar não integra a Primeira Turma do STF, responsável pela condenação do ex-presidente, portanto, não votou no julgamento. Mas criticou publicamente o voto do colega Luiz Fux, único a defender a absolvição de parte dos réus. Na ocasião, Fux votou para condenar os réus Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, e Braga Netto, ex-vice na chapa, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Condenar o Cid e o Braga Netto e deixar todos os demais de fora me parece uma contradição nos próprios termos.

Gilmar Mendes

Após julgamento de Bolsonaro, Gilmar Mendes se referiu ao 8 de Janeiro como um "crime contra a democracia". O ministro deu a declaração no dia 15 de setembro em São Paulo ao comentar sobre a proposta defendida por bolsonaristas de anistiar os envolvidos na trama golpista, incluindo o ex-presidente.

Estou convicto de que ela [anistia] é ilegítima e inconstitucional, porque de fato se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Gilmar Mendes em 15 de setembro de 2025

Mendes votou para condenar primeiro réu do 8 de Janeiro por golpe de Estado. Em setembro de 2023, o ministro acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes para condenar Aécio Lúcio Costa Pereira a 17 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, além de dano qualificado e deterioração de patrimônio público. O caso foi julgado no plenário do Supremo (aqui) e o decano fez referência a Bolsonaro. Gilmar Mendes disse que era preciso evitar o que chamou de "Alzheimer institucional" e lembrou declarações feitas desde a reunião ministerial do governo Bolsonaro em 2020 com ataques à corte.

É preciso que, claro que nós estamos julgando Aécio, neste contexto, mas falta alguém. Falta toda essa discussão - isso precisa ser rememorado. O pano de fundo desse debate é tudo isso que ocorreu.

Gilmar Mendes em setembro de 2023

Sóstenes Cavalcante nega que houve distorção. Ao UOL Confere, o deputado disse que o vídeo publicado em suas redes "não é invenção, nem distorção" e que "em nenhum momento foi dito que se tratava de uma fala atual", apesar de ter sido compartilhado pelo parlamentar com a inscrição "AGORA" em cima do vídeo com mais de dois anos e meio. O UOL também procurou o senador Marcos Rogério, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Viralização. O post do deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, registrava mais de 17 mil curtidas no Facebook.

