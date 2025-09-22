Topo

Notícias

Turquia encerra algumas tarifas sobre importações dos EUA antes de reunião entre Erdogan e Trump

22/09/2025 08h14

Por Daren Butler

ISTAMBUL (Reuters) - A Turquia disse nesta segunda-feira que encerrou tarifas retaliatórias adotadas em 2018 sobre as importações dos Estados Unidos, em um sinal de aquecimento dos laços bilaterais enquanto o presidente Tayyip Erdogan viaja para os EUA.

Erdogan vai participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York nesta semana, antes de uma reunião na Casa Branca na quinta-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump, que disse esperar que acordos comerciais e militares sejam fechados durante a visita.

O cancelamento das tarifas, que, quando foram introduzidas, cobriram produtos como carros de passeio, frutas, arroz, tabaco, bebidas alcoólicas, combustíveis sólidos e produtos químicos, foi anunciado no Diário Oficial da Turquia.

Desde que retornou à Casa Branca no início deste ano, Trump empregou tarifas abrangentes em uma tentativa de remodelar o comércio global em favor de Washington, visando não apenas rivais tradicionais, mas também aliados de longa data.

Os Estados Unidos estabeleceram a taxa tarifária sobre as importações turcas em 15% em agosto. Ancara não retaliou contra a medida.

Os cancelamentos desta segunda-feira se aplicam às taxas impostas em 2018 em resposta às tarifas dos EUA sobre as importações de aço e alumínio promulgadas durante o primeiro mandato de Trump.

Erdogan visitou Trump pela última vez na Casa Branca em 2019, e os dois tiveram um passado conturbado.

Embora tenham compartilhado um vínculo pessoal estreito durante o primeiro mandato de Trump, esse também foi um período de relações bilaterais tensas devido a disputas sobre os laços de Washington com os combatentes curdos na Síria e as negociações de Ancara com Moscou.

A Turquia irritou o governo Trump em 2019 ao comprar sistemas de defesa antimísseis russos S-400. Em resposta, Washington cancelou uma venda planejada de caças F-35 para a Turquia e a excluiu de um programa de produção conjunta para os aviões.

(Reportagem adicional de Mehmet Dinar e Ebru Tuncay)

