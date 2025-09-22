Topo

Trump se reunirá com líderes muçulmanos na ONU, diz Casa Branca

22/09/2025 14h16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com os líderes dos principais países muçulmanos durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, que terá como foco a guerra de Israel na Faixa de Gaza, informou nesta segunda-feira (22) a Casa Branca.

Trump realizará uma "reunião multilateral" com os líderes do Catar, Arábia Saudita, Indonésia, Turquia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, anunciou a secretária de imprensa do governo americano, Karoline Leavitt.

dk/sms/dga/db/ic/dd

© Agence France-Presse

