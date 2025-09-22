Trump relaciona autismo ao Tylenol e a vacinas, alegações que não são respaldadas pela ciência

Por Jeff Mason e Ahmed Aboulenein e Julie Steenhuysen

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, associou o autismo às vacinas infantis e também ao uso do popular analgésico Tylenol por mulheres grávidas e crianças, alegações que não são respaldadas por décadas de ciência.

Em uma extraordinária coletiva de imprensa na Casa Branca, o presidente republicano deu conselhos médicos a mulheres grávidas e pais de crianças pequenas, dizendo-lhes repetidamente para não usar ou administrar o analgésico de venda livre.

O conselho de Trump, que não tem formação médica e também ressaltou que "não sou médico", vai contra as sociedades médicas, que citam dados de vários estudos que mostram que o paracetamol desempenha um papel seguro no bem-estar das mulheres grávidas.

"Quero dizer as coisas como elas são: não tomem Tylenol. Não tomem", disse Trump. "Lutem como o inferno para não tomá-lo. Pode ser que haja um momento em que você precise tomar, e isso você terá que resolver consigo mesma, portanto, não tome Tylenol."

Ao lado do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., um crítico de vacinas que tem argumentado que nenhuma vacina é segura, Trump pediu um reexame da ligação entre vacinas e autismo, uma teoria que tem sido repetidamente desmascarada, e uma série de mudanças não fundamentadas na ciência.

"Acreditamos que a ciência independente e sólida mostra claramente que tomar paracetamol não causa autismo. Discordamos veementemente de qualquer sugestão em contrário e estamos profundamente preocupados com o risco à saúde que isso representa para as gestantes", disse a Kenvue, fabricante do Tylenol, em um comunicado antes do anúncio.

As ações da Kenvue caíram mais de 7% durante o pregão desta segunda-feira, enquanto os investidores se preparavam para o anúncio de Trump. No entanto, as ações se recuperaram em 5% no pós-mercado.

Trump disse que acredita muito em vacinas, tendo liderado em seu primeiro mandato a iniciativa pandêmica para acelerar o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Ainda assim, ele pediu a remoção do mercúrio das vacinas e disse que as crianças não devem tomar a vacina contra a hepatite B antes dos 12 anos de idade. Ela é administrada nas primeiras 24 horas após o nascimento. Ele também disse que a vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola deveria ser dividida em três vacinas separadas.

O anúncio foi uma reminiscência das reuniões regulares de imprensa de Trump nos primeiros meses da pandemia, quando ele frequentemente dava conselhos que não eram baseados na ciência, incluindo sua sugestão de que as pessoas bebessem água sanitária, o que seus apoiadores disseram mais tarde que não era sério.

Estudos demonstraram que as vacinas são seguras e salvaram milhões de vidas, erradicando doenças infantis como a poliomielite e o sarampo nos EUA.

Nos últimos 50 anos, estima-se que as vacinas essenciais tenham salvado pelo menos 154 milhões de vidas, disse o presidente-executivo do Unicef USA, Michael J. Nyenhuis.

Apenas um em cada quatro norte-americanos acredita que as recentes recomendações do governo Trump para a redução do número de vacinas foram baseadas em fatos e evidências científicas, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada este mês.

"Não posso dizer que já tenha experimentado algo parecido com isso em vacinas", disse o dr. Norman Baylor, ex-diretor do Escritório de Pesquisa e Revisão de Vacinas da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês).

ADMINISTRAÇÃO TRUMP ANUNCIA MEDIDAS QUE SERÃO TOMADAS

A administração Trump também sugeriu a leucovorina, uma forma de ácido fólico, como um tratamento para os sintomas do autismo.

A FDA aprovou uma versão do medicamento fabricado pela GSK que havia sido retirada do mercado anteriormente para uma condição associada ao autismo. Uma vez que o uso seja estabelecido, afirmou a agência, o seguro Medicaid para pessoas de baixa renda cobrirá o medicamento para sintomas de autismo.

A FDA, em sua aprovação, citou uma revisão do uso da leucovorina em 40 pacientes com um distúrbio metabólico raro chamado deficiência de folato cerebral, que pode levar a uma série de sintomas neurológicos, alguns dos quais são observados em pessoas com autismo.

A FDA notificará os médicos de que o uso de Tylenol durante a gravidez pode estar associado a um risco muito maior de autismo, disse Trump, sem apresentar evidências para a alegação.

O governo Trump disse que planeja iniciar uma mudança no rótulo de segurança do Tylenol, que diria que as pesquisas mostram que ele pode levar a resultados neurológicos adversos.

Os pesquisadores afirmam que não há evidências sólidas de uma ligação entre o uso do Tylenol e o autismo. Um estudo realizado em 2024 com quase 2,5 milhões de crianças na Suécia não encontrou nenhuma ligação causal entre a exposição in utero ao paracetamol e os distúrbios do desenvolvimento neurológico.

Uma revisão de 2025 de 46 estudos anteriores sugeriu uma ligação entre a exposição pré-natal ao paracetamol e o aumento dos riscos dessas condições, mas os pesquisadores da Icahn School of Medicine at Mount Sinai, da Universidade de Harvard e outros disseram que o estudo não prova que o medicamento causou os resultados. Eles aconselharam que as mulheres grávidas continuem a usar o paracetamol conforme necessário, na menor dose possível e pelo menor período possível.

O Tylenol é fabricado pela empresa Kenvue, que foi desmembrada da Johnson & Johnson em 2023, e versões genéricas do paracetamol também estão disponíveis. A empresa disse nesta segunda-feira que discordava da sugestão de uma ligação que, segundo ela, não tinha base científica.

Os pesquisadores afirmam que a leucovorina, usada para tratar alguns pacientes com câncer em quimioterapia, mostrou-se promissora em estudos muito pequenos, mas que ainda são necessários estudos grandes e randomizados.