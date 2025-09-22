Trump liga uso de Tylenol por grávidas a autismo: o que os estudos mostram?

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a FDA (a agência reguladora americana) recomendará que mulheres limitem o uso de Tylenol —que tem o paracetamol como princípio ativo— durante a gravidez por suposta ligação com casos de autismo. "Apenas mulheres que 'não conseguem suportar' devem tomar Tylenol", disse o presidente.

O que aconteceu

O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirmou que a FDA emitirá aviso aos médicos sobre o risco do paracetamol durante a gravidez —segundo Kennedy Jr., a ação incluirá uma mudança nos rótulos de paracetamol.

A ligação entre o medicamento e o transtorno, no entanto, é contestada pela comunidade científica internacional, que considera as evidências escassas. A informação de que Trump anunciaria a medida foi antecipada pelo jornal The Washington Post.

O que pesquisadores dizem?

Membros do governo dos EUA estariam se baseando, segundo o Post, em uma pesquisa divulgada em agosto no periódico BMC Environmental Health. Na revisão de estudos, 27 das 46 pesquisas analisadas encontraram ligações entre o uso pré-natal de paracetamol e o desenvolvimento de transtornos de neurodesenvolvimento; quatro demonstraram associações negativas e nove apontaram que não há ligação significativa. Pesquisadores destacaram que ainda são necessárias mais investigações para confirmar o risco. A pesquisa não provou relação de causa e efeito, apenas indicou maior incidência de diagnósticos entre crianças cujas mães usaram o medicamento. Para cientistas ouvidos pela revista científica Nature, os resultados desta revisão contrastam com os já obtidos em análises de alta qualidade sobre o tema.

O paracetamol, usado para tratar dores de cabeça e febre, é tido com seguro para grávidas pela comunidade científica internacional. Um dos maiores estudos já conduzidos, divulgado em 2024 pelo premiado Instituto Karolinska, na Suécia, descartou a ligação entre autismo e a droga. Os pesquisadores suecos usaram registros de 2,4 milhões de crianças suecas nascidas entre 1995 e 2019 e os cruzaram com dados de prescrição de medicamentos e relatos de uso de paracetamol por grávidas às suas parteiras para identificar as 186 mil crianças cujas mães receberam paracetamol durante a gravidez.

Crianças tiveram histórico médico comparado ao de seus irmãos em casos em que a mãe não foi tratada com paracetamol quando estava grávida. O estudo mostrou que cerca de 1,42% das crianças expostas ao paracetamol durante a gravidez eram autistas, em comparação com 1,33% das crianças que não foram expostas —uma diferença "muito pequena", disse à Nature Viktor Ahlqvist, epidemiologista do Instituto Karolinska.

Pesquisadores não encontraram diferença na incidência de diagnósticos de autismo e outros transtornos de neurodesenvolvimento entre os irmãos que receberam paracetamol "in utero" e aqueles que não receberam. Este estudo, também feito em parceria com a Universidade Drexel, na Filadélfia, e financiado pelo NIH (Instituto Nacional de Saúde dos EUA), foi publicado no Jama Network.

Mulheres que tomam paracetamol durante a gestação têm, geralmente, saúde pior que pode estar relacionada ao autismo. Médicos como Viktor Ahlqvist, o epidemiologista que participou do estudo do Karolinska, suspeitam que infecções ou outros problemas das grávidas tratados pelo paracetamol também podem estar por trás dos transtornos de neurodesenvolvimento das crianças.

Médicos consideram o alerta e até a possível proibição do paracetamol para grávidas medidas perigosas. "É uma opção de alívio de dor muito mais segura durante a gravidez do que praticamente qualquer outra alternativa", considerou a professora da Universidade de Durham, Monique Botha, em coletiva de imprensa do Science Media Centre, do Reino Unido. Alvquist concorda: "Nos arriscamos a colocar a culpa nas mães e causar mais estresse, remorso e estigma, apesar de não haver evidência científica que sirva de base a estas alegações", disse à Nature. Segundo Helen Tager-Flusberg, psicóloga que estuda autismo na Universidade de Boston, à revista científica Nature, "os melhores estudos controlados têm menor probabilidade de encontrar até mesmo um risco pequeno".

Por que temos mais casos então?

Critérios de diagnóstico de autismo mudaram nos últimos anos; o que pode explicar o maior número de casos. A revista científica Nature ainda destaca que alguns pais procuram este tipo de diagnóstico porque ajuda crianças a terem acesso à educação ou acompanhamento de saúde. Diagnósticos de autismo nos EUA aumentaram significativamente desde 2000 e, em 2020, a taxa já era de 2,77% entre crianças de 8 anos. O dado é do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA).

Cientistas também atribuem o aumento, ao menos em parte, à maior conscientização de pais e da comunidade médica, que facilitou os diagnósticos. Pesquisas dos últimos 20 anos, contudo, não conseguiram encontrar uma resposta clara ao que leva ao quadro, mas médicos suspeitam que haja uma combinação de fatores genéticos e ambientais por trás.

O Secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., já culpou, equivocadamente, as vacinas por causarem autismo anteriormente. Não há provas da relação. Em abril, ele prometeu que acharia a causa do autismo até setembro.

Proposta é controversa

Trump ainda deve promover leucovorina como possível solução. Tipicamente prescrita para tratar efeitos colaterais de quimioterapia e deficiência de vitamina B9, a droga ainda é utilizada experimentalmente em crianças com autismo com o intuito de melhorar sua comunicação.

Pessoas com autismo teriam diferenças metabólicas que reduziriam a quantidade de vitamina B9 que chega ao cérebro. No entanto, o próprio pesquisador cujo trabalho "inspira" a solução de Trump considera quaisquer decisões precipitadas. "Ainda estamos a 10 metros do gol. Mas é algo que acreditamos que pode ajudar muitas crianças", comentou o neurologista pediátrico Richard Frye, um dos principais estudiosos da leucovorina nos EUA, ao Post. Para ele, pesquisas ainda estão no começo.

"A ciência ainda está em seus estágios iniciais e mais estudos são necessários antes que uma conclusão definitiva possa ser alcançada", declarou a Autism Science Foundation. A organização de referência do estudo do transtorno afirmou, em comunicado à imprensa na última semana, que há quatro estudos que sugerem que baixos níveis de vitamina B9 em mulheres grávidas podem aumentar o risco de autismo. Mas admitiu que as informações sobre esta causa —e seu possível tratamento— ainda são insuficientes.

*Com informações da Agência Estado