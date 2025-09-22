Sakamoto: Eduardo e Paulo queriam sniper, mas pagam por bomba dos EUA

A estratégia de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo de pressionar os Estados Unidos para impor sanções ao Brasil saiu do controle e agora eles próprios sentem o impacto, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O plano era usar medidas pontuais contra ministros do STF, mas o governo de Donald Trump atendeu o pedido com tarifas amplas sobre exportações brasileiras, provocando reação dura do Supremo e crise econômica. A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Eduardo e Paulo por coação à Justiça.

No meio dessas sanções, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo queriam um tiro de sniper no Alexandre de Moraes para que ele sofresse as sanções da Lei Magnitsky, que leva ao estrangulamento financeiro, bloqueia ativos, além de declarar suspensões de vistos e outras coisas. Trump, atendendo ao pedido deles e de olho na questão do próprio Bolsonaro e em interesses econômicos, corporativos e geopolíticos, deu um tiro de bazuca.

Eles queriam um sniper e o Trump jogou um míssil no Brasil com tarifas de 50% sobre produtos nacionais, o que gera desemprego e fechamento de empresas. A estratégia deles era de sniper, só que acabou vindo uma bomba contra a economia brasileira. Agora, eles estão também pagando preço por isso. Só que eles não desistem.

Eles continuaram insistindo, tanto é que a sanção contra a esposa de Moraes vem nessa esteira. E vem mais coisa por aí. Moraes não vai ceder, claramente. Isso aumenta as chances de o Supremo Tribunal Federal negar uma prisão domiciliar para Jair Bolsonaro na hora que a prisão for decretada. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto lembra que, após as sanções, Eduardo Bolsonaro tentou capitalizar politicamente o episódio, mas as evidências de atuação para pressionar o STF devem levá-lo à condenação.

Depois do tarifaço, Eduardo Bolsonaro veio a público e tentou puxar pra si a responsabilidade disso. Eles [Eduardo e Paulo Figueiredo] produziram tantas provas repetidas vezes que eles dão como certa a condenação pelo STF.

Eduardo dá como certo que, enquanto não houver uma mudança profunda nos ares políticos do Brasil, inclusive na composição do STF, ele não volta. O Paulo Figueiredo tem cidadania norte-americana, mas o Eduardo não volta. O sonho de fazer campanha eleitoral em 2026, esquece. Não tenho dúvida alguma de que ele e o Paulo Figueiredo serão condenados pelo STF ainda este ano e ficará inelegível para 2026. Ele não vai disputar voto com o Tarcísio de Freitas ou com quem quer que seja nas eleições do ano que vem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destaca que a denúncia da PGR era esperada, apesar de Jair Bolsonaro ter ficado de fora neste momento, e aponta que a pressão dos denunciados busca principalmente barrar punições.

Era uma denúncia esperada. Não há uma novidade nisso. Talvez a novidade maior seja que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha ficado de fora.

Tanto Eduardo Bolsonaro quanto Paulo Figueiredo estão há tempos incitando e fomentando o governo norte-americano a agir contra o Brasil para interromper o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Agora, claramente, a pressão se volta contra o Congresso para a aprovação de uma anistia, mesmo que as sanções da Lei Magnitsky continuem contra a esposa de Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

