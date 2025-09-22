Topo

Trump designa oficialmente movimento Antifa como 'organização terrorista'

22/09/2025 19h35

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou oficialmente, nesta segunda-feira (22), o movimento Antifa, uma rede difusa de ativistas de esquerda radical que se declaram antifascistas, como "organização terrorista", um dia após uma cerimônia em memória do ativista ultraconservador Charlie Kirk, que foi assassinado.

Devido a um "padrão de violência política projetado para reprimir a atividade política legal e obstruir o Estado de Direito, designo Antifa como 'organização terrorista interna'", afirma a ordem executiva assinada pelo presidente.

O movimento Antifa, abreviação de "antifascista", assemelha-se mais a um movimento do que a um grupo organizado.

O termo é frequentemente utilizado pela direita e extrema-direita quando se referem à violência durante protestos.

