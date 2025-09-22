Topo

Notícias

Trump criticará 'instituições globalistas' em discurso na ONU, indica Casa Branca

22/09/2025 14h56

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacará na terça-feira (23) as "instituições globalistas" durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, a reunião central do organismo internacional, informou a Casa Branca.

Trump "abordará como as instituições globalistas deterioraram significativamente a ordem mundial e apresentará sua visão direta e construtiva do mundo", declarou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, em uma sessão informativa.

aue-dk/dw/db/dga/ic

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PGR: Gonet denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo judicial

EUA sanciona esposa de Alexandre de Moraes

Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde

Treinamento em IA se torna obrigatório em mais faculdades de Direito dos EUA

Líderes da oposição na Venezuela apoiam presença militar dos EUA no Caribe

STF chama de 'injusta' sanção à mulher de Moraes, e ministro classifica medida como 'ilegal'

Governo Trump diz que quem facilitar 'atos estrangeiros malignos' será responsabilizado

Mais de 35 mil peregrinos chassídicos chegam à Ucrânia para o ano novo judaico

Prefeitura na Bahia divulga indevidamente nomes de centenas de pacientes com HIV

Tensões com a polícia marcam protestos na Itália contra ofensiva israelense em Gaza

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial de seu pai