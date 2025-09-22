Treinamento em IA se torna obrigatório em mais faculdades de Direito dos EUA

Por Karen Sloan e Sara Merken

(Reuters) - Na orientação do mês passado, 375 novos estudantes de Direito da Fordham receberam dois resumos do processo de difamação do rapper Drake contra a gravadora de seu rival Kendrick Lamar -- um escrito por um professor, o outro pelo ChatGPT.

Os alunos adivinharam qual era qual e então analisaram a versão do chatbot de inteligência artificial para verificar a precisão e a nuance, descobrindo que ela incluía alguns fatos irrelevantes.

O exercício foi parte da primeira sessão de inteligência artificial para novos alunos na escola, uma das pelo menos oito faculdades de Direito que agora incorporam treinamento de IA para alunos do primeiro ano em cursos de orientação, pesquisa jurídica e redação, ou por meio de aulas autônomas obrigatórias.

A maioria dos requisitos é nova este ano. Educadores jurídicos disseram à Reuters que esperam outros requisitos nos próximos meses, à medida que as faculdades de Direito se concentram menos no risco de usar a tecnologia para trapacear e mais na IA como uma habilidade que todos os advogados devem possuir.

“Acho que viramos a esquina”, disse Stacy Leeds, reitora de Direito da Universidade Estadual do Arizona, cuja faculdade criou um programa de orientação em IA este ano.

“A IA e a tecnologia jurídica chegaram a um ponto em que não se pode ser um advogado competente -- especialmente daqui a três anos -- se não se tiver um conhecimento básico e uma sólida capacidade de se adaptar rapidamente às tecnologias emergentes.”

Desde que o ChatGPT surgiu, em 2022, a maioria das faculdades de Direito relegou a IA generativa a cursos eletivos de nível superior ou deixou que professores individuais experimentassem a tecnologia em suas aulas.

Muitos acadêmicos temiam que a adoção da IA pudesse prejudicar o ensino de habilidades essenciais, como análise jurídica, redação e pesquisa, ou que os alunos a utilizassem para trapacear, disse Matt Salerno, professor de Direito da Case Western. Agora, isso está dando lugar ao reconhecimento de que a IA generativa é benéfica quando implementada corretamente, disse ele.

“Queríamos que nossos alunos entendessem que, com a evolução da IA, eles podem usá-la como parceira, mas precisam aprender a usá-la de maneira responsável”, disse Salerno sobre o curso obrigatório de IA do primeiro ano da escola.

VANTAGEM COMPETITIVA

A Faculdade de Direito da Universidade Quinnipiac lançou um curso obrigatório de IA de um crédito para alunos do primeiro ano este ano, em parte em resposta ao feedback de empregadores jurídicos, disse o reitor Brian Gallini.

“Estamos recebendo cada vez mais feedback de que os escritórios de advocacia tendem a ter mais expectativas de que os alunos sejam pelo menos expostos às ferramentas disponíveis”, disse ele. “Queremos ajudar nossos alunos a se prepararem melhor para o mercado de trabalho.”

Embora grandes escritórios de advocacia contatados pela Reuters tenham dito que a fluência em IA ainda não é um pré-requisito para novas contratações, eles disseram que acolhem com satisfação as faculdades de direito que intensificam o treinamento.

“A ideia de que você pode cursar direito, não se envolver com IA e depois vir dar suporte aos nossos clientes simplesmente não parece ser a direção que o mundo está tomando”, disse Amy Ross, chefe de talentos jurídicos do escritório de advocacia Ropes & Gray.

O sócio-gerente da Cleary Gottlieb, Michael Gerstenzang, disse que é valioso para os novos advogados entenderem as deficiências da tecnologia e as responsabilidades éticas e profissionais do uso de ferramentas de IA.

ARMADILHAS DA IA

À medida que mais citações de casos falsos e outras "alucinações" com IA surgem em processos judiciais, as faculdades de Direito estão introduzindo aprendizados sobre as armadilhas da tecnologia desde o início.

Em Fordham, por exemplo, os alunos aprenderam como a IA generativa pode enganar ou simplificar demais o raciocínio jurídico -- uma questão que, segundo a professora Chinmayi Sharma, ressalta a necessidade do uso responsável da IA.

No entanto, com poucas práticas recomendadas estabelecidas para ensinar IA a aspirantes a advogados, as escolas estão experimentando abordagens diferentes.

Fordham, Arizona State University e Stetson University realizaram sessões de orientação focadas em IA este ano. Outras universidades, incluindo a Suffolk University, a Washington University em St. Louis e a University of San Francisco, incorporaram aulas de IA em cursos introdutórios obrigatórios de redação jurídica e pesquisa.

Esses cursos geralmente abordam o funcionamento da IA generativa, a diferença entre modelos gerais como o ChatGPT e ferramentas específicas para o direito, além da importância de verificar os resultados gerados pela IA. Os alunos também ganham experiência prática na elaboração de prompts (perguntas à IA) e na identificação de erros.

Dorothea Bowerfind, estudante de Direito da Case Western, disse que o curso obrigatório de IA da sua faculdade a ajudou a entender melhor a tecnologia que muitos de seus colegas já usavam na graduação. "Agora que sei um pouco mais sobre o assunto, me sinto mais confortável usando as ferramentas", afirmou.

O reitor de Direito de Suffolk, Andrew Perlman, disse que o objetivo não é ensinar os alunos a usar modelos específicos de IA, mas ajudá-los a pensar criticamente sobre como a inteligência artificial pode remodelar os serviços jurídicos.

“Queremos que eles entendam, em um nível conceitual, como pensar na prestação de serviços jurídicos de uma forma melhor, mais rápida e mais barata”, disse Perlman.