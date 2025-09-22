Topo

Tornado é registrado em SC pela Defesa Civil; casa foi arrastada pelo vento

22/09/2025 12h26

A Defesa Civil de Santa Catarina (SC) confirmou a ocorrência de um tornado no Oeste do Estado. O fenômeno ocorreu no sábado, 20, e provocou estragos na região. Na cidade de Barra Bonita, uma casa foi arrastada até parar em cima de um carro.

Outros imóveis também tiveram telhados parcialmente destruídos e diversas árvores foram tombadas. Segundo o governo, apesar da destruição provocada pelas tempestades severas ninguém ficou ferido.

A equipe de monitoramento da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina realiza o acompanhamento das tempestades em tempo real, com envio de alertas para a população.

De acordo com a Defesa Civil, o tempo segue instável em Santa Catarina. Há condições para temporais mais intensos nas áreas do Vale do Itajaí e Norte catarinense.

Chuva

A chuva continua com moderada a forte intensidade até o final da manhã desta segunda, 22. No decorrer da tarde, a frente fria avança e o tempo volta a ficar firme no Estado, de forma gradativa, do grande oeste até o leste catarinense, devido a aproximação da massa de ar seco.

